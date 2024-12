Université Mohammed VI Polytechnique : l’innovation au service de la santé durable

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) redéfinit les contours de l’innovation médicale en Afrique avec la Smart Health Care City (SHCC). Ce projet associe formation, infrastructures médicales de pointe et développement technologique pour répondre aux défis sanitaires locaux et continentaux.

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), fer de lance de l’innovation en Afrique, repousse les frontières de la recherche et de la formation dans le domaine de la santé. Grâce à un écosystème novateur, l’établissement met en œuvre une stratégie intégrée associant éducation, innovation technologique et services médicaux. Au cœur de cette dynamique, la Smart Health Care City (SHCC) incarne un projet phare, conçu pour transformer le paysage des systèmes de santé à travers une vision ambitieuse et durable.

Un projet holistique au service de la santé

La Smart Health Care City (SHCC) dépasse le cadre d’un centre de soins ou d’apprentissage. Ce projet repose sur une stratégie articulée autour de trois axes fondamentaux, chacun contribuant à bâtir un modèle intégré et visionnaire pour le secteur de la santé. Le premier axe, axé sur la formation, met en lumière le rôle central de la Faculté des Sciences Médicales (FMS).

Cette dernière propose des programmes diversifiés en médecine, pharmacie et soins infirmiers. L’approche pédagogique adoptée privilégie l’apprentissage pratique et la recherche active, permettant aux étudiants de développer des compétences techniques solides tout en cultivant un esprit critique. Dès leurs premières années, les étudiants participent à des projets de recherche de pointe, renforçant ainsi leur expertise clinique dans un environnement académique stimulant et novateur.

Par ailleurs, la SHCC se distingue par des infrastructures médicales de pointe, regroupées au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Ce complexe intègre un hôpital général, un centre de gériatrie et un centre de réhabilitation fonctionnelle. Doté d’équipements ultramodernes tels qu’un IRM 3T et des dispositifs hyperbares, le CHU est conçu pour traiter des pathologies complexes tout en garantissant un accès équitable aux soins, en particulier pour les populations locales de la région de Rhamna.

Ce volet illustre l’engagement de la SHCC à associer excellence médicale et impact social. Le troisième pilier, dédié à l’innovation, prend forme dans le Parc Biotechnologie, véritable levier de transformation pour la santé. Cet espace dynamique agit comme un incubateur, favorisant la collaboration entre startups, chercheurs et professionnels de santé.

Grâce à un soutien technique et scientifique de haut niveau, le Parc stimule le développement de solutions novatrices en biotechnologie et en médecine connectée, consolidant ainsi la place de la SHCC en tant que hub technologique au service de la santé.

La recherche comme moteur de progrès

L’UM6P place la recherche au centre de ses priorités. Avec des infrastructures de pointe, comme un centre de simulation médicale unique en son genre, l’institution permet aux étudiants de s’entraîner sur des cas cliniques complexes. Les projets de recherche couvrent des thématiques cruciales telles que l’épidémiologie, la neurobiologie, l’intelligence artificielle appliquée à la médecine et la microbiologie.

En partenariat avec des institutions prestigieuses telles que la Harvard Medical School et l’Université Karolinska, l’UM6P offre à ses doctorants des opportunités inégalées d’intégrer des équipes internationales. Ces collaborations facilitent l’échange de savoir-faire et le développement de solutions adaptées aux besoins spécifiques du continent africain.

Une formation en immersion totale

La FMS de l’UM6P se distingue par son approche pédagogique immersive, basée sur le concept de learning by doing. Les étudiants bénéficient d’un encadrement personnalisé, participent à des ateliers pratiques et collaborent sur des projets de recherche innovants dès leur intégration. Les infrastructures modernes, incluant des laboratoires de simulation, permettent de recréer des environnements cliniques réalistes.

En outre, des programmes de doubles diplômes, tels que le MD/PhD ou PharmaD/PhD, renforcent l’attrait international de l’université. Ces cursus répondent à une exigence d’excellence, formant des professionnels capables d’intervenir efficacement dans un contexte globalisé.

Impact régional et international

En outre, le CHU de l’UM6P joue un rôle central non seulement au Maroc, mais également dans la région de Rhamna. En garantissant un accès équitable aux soins et en offrant des services de qualité, il contribue à la réduction des disparités géographiques dans le domaine médical.

Par ailleurs, les partenariats avec des institutions étrangères permettent à l’université de s’inscrire dans une démarche globale, tout en maintenant un ancrage local.

L’utilisation de technologies avancées, telles que l’intelligence artificielle pour le diagnostic ou la gestion des données médicales, positionne l’UM6P comme un acteur clé dans le développement de la médecine connectée en Afrique. Cette approche, combinée à une attention particulière portée à la durabilité, en fait un modèle inspirant pour d’autres régions du monde.

Transformer la santé en Afrique

L’objectif ultime de l’UM6P est de devenir une référence mondiale en matière de systèmes de santé innovants. Avec un écosystème qui combine éducation, recherche et services médicaux, l’institution aspire à relever les défis sanitaires du continent.

La Smart Health Care City, avec son approche intégrée et ses solutions technologiques, constitue un exemple concret de cette vision. En plaçant l’humain au centre de ses préoccupations, l’UM6P contribue à l’amélioration des soins, mais aussi à la formation d’une nouvelle génération de professionnels prêts à répondre aux défis du 21e siècle.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO