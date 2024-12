En vidéo: Crédit du Maroc primé Élu Service Client de l’Année

Lors de la 8ᵉ édition de « Élu Service Client de l’Année Maroc » tenue le 12 décembre à Casablanca, Crédit du Maroc a été distingué pour la qualité de son service client.

Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre du plan stratégique « CDM Boost 2028 », qui met l’accent sur l’écoute, l’innovation et la personnalisation pour répondre aux attentes croissantes de sa clientèle.

Cette distinction témoigne également de l’engagement des collaborateurs et des synergies développées depuis l’intégration au Groupe Holmarcom.

Pour Crédit du Maroc, cette récompense représente à la fois une validation de sa stratégie et un défi pour l’avenir. Loin d’être un aboutissement, elle incite la banque à poursuivre ses efforts pour maintenir et améliorer ses standards. Cela passe par l’écoute active des clients, l’anticipation de leurs besoins, et une innovation continue en matière de digitalisation et de personnalisation de l’expérience bancaire.