Inflation: un taux moyen prévu autour de 1% en 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

L’inflation au Maroc devrait terminer cette année avec un taux moyen autour de 1%, avant de s’établir à 2,4% en 2025 et à 1,8% en 2026, selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).

« Après la décélération amorcée au deuxième trimestre 2023, l’inflation continue d’évoluer à des niveaux bas et terminerait cette année avec un taux moyen autour de 1%, après 6,1% enregistré en 2023. Elle devrait rester modérée à moyen terme, se situant, selon les projections de Bank Al-Maghrib, à 2,4% en 2025 et à 1,8% en 2026 », indique BAM dans un communiqué sur la quatrième et dernière réunion trimestrielle de 2024 de son Conseil.

De même, la composante sous-jacente de l’inflation, qui traduit la tendance fondamentale des prix, devrait poursuivre sa décélération revenant de 5,6% en 2023 à 2,1% cette année, puis à 2% en 2025 et à 1,8% en 2026, fait savoir la même source. Le Conseil a également noté que les anticipations d’inflation restent bien ancrées. En effet, les dernières données de l’enquête trimestrielle de BAM auprès des experts du secteur financier révèlent que ces derniers s’attendent à un taux moyen de 2,3% pour l’horizon de 8 trimestres et de 2,4% pour celui de 12 trimestres.

S.L.