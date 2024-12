La Bourse de Casablanca termine proche de l’équilibre ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé proche de l’équilibre lundi, son indice principal, le MASI, affichant une légère baisse de 0,01% à 14.703,51 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, est resté stable à 1.193,21 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,14% à 1.042,62 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a diminué de 0,21% à 1.477,64 pts.

Au niveau international, le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,16% à 13.778,81 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a perdu 0,02% à 12.386,34 pts. Sur le plan sectoriel, les indices des sociétés de portefeuilles-holdings (-3,33%), des boissons (-2,57%) et des ingénieries et biens d’équipement industriels (-2,34%) ont accusé les plus fortes baisses. À l’opposé, le secteur « Loisirs et hôtels » (+2,20%) a enregistré la plus forte hausse, suivi de l’électricité (+1,49%) et de la santé (+1,14%).

Les échanges ont dépassé 1,21 milliard de dirhams (MMDH), portant essentiellement sur l’opération d’introduction en bourse (IPO) de CMGP Group (1,1 MMDH). Sur le marché central « Actions », le volume des échanges a atteint près de 115 millions de dirhams (MDH).

Concernant les instruments les plus actifs, BMCI a dominé le classement avec 37,56 MDH, devançant Mutandis (14,15 MDH) et Résidences Dar Saada (8,15 MDH). La capitalisation boursière s’est établie à 752,85 MMDH.

Aux valeurs individuelles, CMGP Group, qui a signé ce lundi sa première cotation en bourse, a réalisé la meilleure performance avec une hausse de 9,98% à 219,95 DH, devant BMCI (+6,44% à 595 DH), Involys (+3,04% à 98,99 DH), Risma (+2,20% à 232 DH) et AtlantaSanad (+1,55% à 131 DH).

À l’inverse, les plus forts replis ont été enregistrés par M2M Group (-7,16% à 512 DH), Stokvis Nord Afrique (-6,00% à 15,50 DH), Stroc Industrie (-4,33% à 42 DH), Ib Maroc.com (-4,06% à 33,10 DH) et Delta Holding (-3,35% à 52 DH).

S.L