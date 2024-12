Portnet. Youssef AHOUZI : “Nous marquons un tournant dans l’excellence du service public”

YOUSSEF AHOUZI

Directeur Général

Portnet décroche sa première distinction en tant que Service Client de l’Année, une reconnaissance qui valorise son engagement pour transformer les échanges commerciaux au Maroc grâce à l’innovation et à une expérience utilisateur optimisée.

Comment accueillez-vous votre première consécration ?

Nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette distinction qui vient couronner des années d’efforts dédiés à l’amélioration continue de nos services. Cette reconnaissance est le fruit d’un travail d’équipe mené avec passion et dévouement, pour offrir la meilleure expérience utilisateur à nos clients.

Je tiens à remercier tout particulièrement nos équipes, qui œuvrent chaque jour pour satisfaire nos clients et faire de Portnet une référence dans le secteur. C’est grâce à leur expertise et leur engagement que nous avons pu atteindre cet objectif.

La satisfaction de nos clients a toujours été notre priorité. C’est pourquoi nous avons mis en place de nombreux dispositifs pour les accompagner au mieux dans leurs parcours à l’international. Cette récompense vient à point nommé pour nous conforter dans notre démarche et nous encourager à poursuivre nos efforts pour relever les défis de demain.

Le service public est désormais à la pointe des nouvelles technologies et du service client. Comment êtes-vous parvenus à ce niveau d’excellence ?

Portnet a transformé la manière dont les échanges commerciaux sont réalisés. Grâce à une plateforme numérique innovante et intuitive, nous avons simplifié et fluidifié les procédures logistiques et de commerce extérieur, réduisant ainsi les coûts et délais pour les entreprises. Notre approche centrée sur l’utilisateur et fondée sur une collaboration étroite avec les acteurs de la chaîne logistique, que nous remercions chaleureusement, nous a permis de gagner la confiance de plus de 90 000 usagers.

En mettant à disposition une multitude de services en ligne et en intégrant les dernières technologies, Portnet s’est positionné comme un acteur incontournable de la transformation digitale du commerce extérieur contribuant ainsi à renforcer la compétitivité de notre pays.

Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour maintenir ce niveau ?

Grâce à l’engagement de nos équipes et à une stratégie axée sur l’innovation, la collaboration et l’excellence opérationnelle, avec un accent particulier sur la formation continue et l’adoption des meilleurs standards internationaux, nous poursuivons notre mission de transformer les échanges commerciaux tout en renforçant la position du Maroc à l’échelle internationale.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO