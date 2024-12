Glove Voice brille au Youth Entrepreneurship Celebration (YEC) 2024 à Dubaï !

Du 17 au 21 novembre 2024, la compétition Youth Entrepreneurship Celebration (YEC) s’est tenue à Dubaï, réunissant les meilleures Junior Entreprises de la région MENA. Glove Voice, finaliste nationale du Company Program d’INJAZ Al-Maghrib, représentant le Maroc et issue de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Rabat (ENSAM), affiliée à l’Université Mohammed V de Rabat, a marqué cette édition par son innovation et son impact.

Le projet Glove Voice est une solution innovante destinée aux personnes malentendantes et malvoyantes, utilisant l’intelligence artificielle et des capteurs pour traduire les mouvements de la main en paroles audibles. Ce gant intelligent, qui répond à un besoin crucial de communication universelle, a particulièrement séduit le jury par son potentiel d’impact à grande échelle.

Lors de cet événement, Glove Voice a remporté plusieurs distinctions prestigieuses :

• PMIEF Excellence in Project Management Award

• Investcorp Investment Insights Award

• Mastercard Digital Entrepreneur Award

• Alshaya Sustainability Impact Award

Félicitations à Glove Voice !

INJAZ Al-Maghrib est fière de l’équipe Glove Voice, qui illustre parfaitement l’impact du Company Program dans la formation des jeunes entrepreneurs marocains. Leur performance exceptionnelle reflète leur engagement à relever des défis globaux avec des solutions innovantes et durables.