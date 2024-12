La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré la semaine en bonne mine, son indice principal, le MASI, progressant de 0,16% à 14.786,34 points (pts).

Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,16% à 1.202,06 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, cédait 0,11% à 1.048,61 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait de 0,47% à 1.472,23 pts.

Aux valeurs individuelles, Taqa Morocco (+3,5% à 1.359 DH), Société des Boissons du Maroc (+3,26% à 2.346 DH), Résidences Dar Saada (+1,72% à 73,95 DH), Addoha (+1,49% à 39,58 DH) et Aradei Capital (+1,34% à 490 DH) réalisaient les meilleures performances. A l’opposé, les plus fortes baisses étaient accusées par Sanlam Maroc (-7,88% à 1.741 DH), AtlantaSanad (-2,58% à 128,3 DH), Disway (-2,14% à 635,1 DH), LafargeHolcim (-1,97% à 1.944 DH) et Cartier Saada (-1,57% à 32,68 DH).

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,8%.