La Bourse de Casablanca entame sa séance en territoire positif ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire positif jeudi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,2% à 14.778,69 points (pts).

Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,37% à 1.202,49 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,09% à 1.053,14 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait de 0,47% à 1.455,91 pts.

Aux valeurs individuelles, SMI (+3,85% à 2.078 DH), Addoha (+1,16% à 38,24 DH), Résidences Dar Saada (+1,02% à 74,35 DH), Alliances (+0,97% à 427 DH) et Sodep-Marsa Maroc (+0,65% à 543,5 DH) réalisaient les meilleures performances. A l’opposé, les plus fortes baisses étaient accusées par Wafa Assurance (-3,54% à 4.355 DH), Stroc Industrie (-2,93% à 42,7 DH), Disty Technologies (-2,34% à 250 DH), Crédit du Maroc (-2,23% à 958,1 DH) et Risma (-0,94% à 211 DH).

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,15%.

S.L