Innovation bancaire digitale dans la région MEA: Backbase et Seven s’associent

Le partenariat vise à révolutionner la banque avec des expériences client transparentes, évolutives et de nouvelle génération.

Backbase, leader mondial de l’Engagement Banking, annonce son partenariat stratégique avec Seven, cabinet de conseil et intégrateur de solutions digitales, Data et d’IA, basé au Maroc.

Cette collaboration réunit la plateforme Engagement Banking de Backbase, et la profonde expertise de Seven en matière de transformation digitale dans le secteur bancaire, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d’innovation et d’expérience client à travers les institutions nancières d’Afrique et du Moyen-Orient.

Reconnue pour son rôle dans la transformation des services bancaires digitaux, Backbase permet aux banques d’orir des expériences personnalisées et transparentes à leurs clients, favorisant ainsi l’adoption du digital et l’engagement, tout en permettant aux banques de réduire la dette technologique et d’améliorer l’ecacité opérationnelle.

Grâce à ce partenariat avec Seven, Backbase étend sa portée et son impact dans la région, en tirant

parti des connaissances locales et de l’expertise technique pour déployer des solutions bancaires de nouvelle génération.

L’autonomisation régionale par l’innovation

Seven, réputé pour son approche stratégique de la transformation digitale, de la stratégie Data et de l’innovation produits, complète la mission de Backbase de réinventer la banque.

Ensemble, ils fourniront aux institutions nancières les outils et les stratégies nécessaires pour naviguer dans les complexités de la transformation digitale, adaptés à leurs dés opérationnels uniques. Seven possède une connaissance approfondie du secteur bancaire et fournira à Backbase et à ses clients de la région MEA des capacités de gestion de projet et de mise en œuvre pour accélérer la vitesse de livraison, concevoir, intégrer et fournir les produits et solutions de Backbase.

Aymen Daoud, directeur régional pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest chez Backbase, a déclaré : « Notre partenariat avec Seven est essentiel pour apporter des solutions bancaires digitales de premier ordre à nos marchés stratégiques en Afrique et au Moyen-Orient. Grâce à sa compréhension approfondie du paysage bancaire local et à notre Engagement Banking Platform, leader sur le marché, nous pouvons transformer la façon dont les institutions financières opèrent pour assurer efficacement la croissance, l’excellence opérationnelle et la satisfaction des clients au Maroc et au-delà. »

Jalal Benabdouh, directeur général de Seven, a déclaré : « En tant qu’acteur clé de la transformation digitale au sein des services nanciers, nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Backbase et d’apporter à nos clients la plateforme bancaire digitale leader du secteur. Notre engagement à stimuler l’innovation pour nos clients dans le secteur bancaire peut contribuer à la transformation du paysage bancaire dans la région MEA et apporter plus de valeur à leurs parcours digitaux. Ce partenariat est une démonstration de l’engagement et de l’investissement à long terme de Seven pour fournir à nos clients les solutions les plus innovantes et les plus pointues. »