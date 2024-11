Siemens Healthcare acquiert l’activité de services Varian T2S Group

Siemens Healthineers, leader mondial en technologies médicales, annonce la conclusion d’un accord pour l’acquisition de l’activité de Techniques Sciences Santé SA (T2S Group) dédiée à l’installation et à la maintenance des équipements de radiothérapie de Varian au Maroc.

Cette étape stratégique marque une avancée significative dans le positionnement de Siemens Healthineers Maroc au sein du secteur de la santé, en élargissant davantage son portefeuille de solutions, depuis l’imagerie diagnostique avancée jusqu’aux traitements oncologiques vitaux.

Cette acquisition reflète l’engagement de Siemens Healthineers à proposer des solutions de soins adaptées aux spécificités du marché marocain et aux besoins des

patients.

Par ailleurs, cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de l’entreprise visant à renforcer sa présence directe dans les marchés internationaux et à optimiser la distribution grâce à des opportunités de vente croisée.

Depuis plus de 30 ans, le groupe T2S s’est imposé comme une référence dans le domaine des équipements et logiciels de traitement du cancer, notamment avec les solutions de radiothérapie Varian.

Cette acquisition témoigne de l’engagement de Siemens Healthineers Maroc à offrir des innovations de pointe et des services de qualité, tout en rendant les soins médicaux et les diagnostics plus accessibles à tous.

Gero Peters, Directeur générale de Siemens Healthcare Maroc, a déclaré :

« Cette acquisition représente une étape clé pour Siemens Healthineers au Maroc, réaffirmant notre engagement à faire progresser le secteur de la santé dans le pays. En intégrant les solutions de radiothérapie de Varian à notre portefeuille, nous renforçons nos capacités et nous assurons que les patients marocains bénéficient d’un meilleur accès aux soins contre le cancer».

Cette opération marque un tournant pour Siemens Healthineers au Maroc, mettant en lumière sa volonté d’innover, d’élargir son offre de services et de s’engager à fournir des soins accessibles et de haute qualité dans la région.