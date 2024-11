La Bourse de Casablanca termine la séance de ce lundi en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en hausse lundi, son indice phare, le MASI, gagnant 0,19% à 14.691,26 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,15% à 1.187,85 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a progressé de 0,3% à 1.052,83 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a perdu 0,82% à 1.424,31 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 0,4% à 13.906,94 pts et 0,16% à 12.347,45 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices de la Santé (+4,43%), des Mines (+0,99%) et des banques (+0,65%) ont réalisé les meilleures performances.

En revanche, le secteur de la Chimie (-4,19%) a enregistré la plus forte baisse, suivi des Boissons (-2,76%) et du Transport (-1,54%).

Le volume des échanges a porté sur 1,33 milliard de dirhams (MMDH), réalisé principalement sur le marché central (Actions) et dominé par les transactions sur Crédit du Maroc (107 millions de dirhams – MDH), Akdital (68 MDH) et AttijariWafa Bank (19 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, 754,8 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Ib Maroc.com (+5,67% à 35,98 DH), Akdital (+4,43% à 1.085 DH), CFG Bank (+4,17% à 200 DH), Colorado (+3,17% à 52 DH) et BMCI (+2,63% à 585 DH) ont affiché les plus fortes hausses. A l’opposé, les plus forts replis ont été accusés par Involys (-6,25% à 95,11 DH), Sonasid (-5,28% à 933 DH), Cartier Saada (-4,65% à 32,42 DH), SNEP (-4,20% à 522,1 DH) et Maghreb Oxygène (-4,05% à 225 DH).

S.L