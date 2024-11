Akdital renforce les services de santé à Dakhla avec une nouvelle clinique spécialisée

Le groupe Akdital poursuit son expansion territoriale avec l’inauguration de la Clinique Internationale de Dakhla, une infrastructure de santé multidisciplinaire et oncologique conçue pour répondre aux standards internationaux les plus élevés.

Ce nouvel établissement, intégré au cadre national de modernisation du secteur de la santé, renforce l’accès aux soins pour les habitants de Dakhla et ses environs, en offrant un éventail étendu de spécialités médicales et chirurgicales pour le traitement de pathologies variées, des plus simples aux plus complexes.

La clinique est dotée de 28 lits et comprend des unités de soins intensifs et de réanimation, avec des équipements de pointe destinés à optimiser le parcours patient. Les installations incluent 11 box de réanimation polyvalente, ainsi que des couveuses pour la réanimation néonatale. Une unité de cardiologie interventionnelle et une salle de cathétérisme permettent également de traiter les affections cardiovasculaires et neurovasculaires. Ces équipements, développés selon des normes d’hygiène rigoureuses, répondent aux exigences les plus strictes en matière de soins hospitaliers.

Le centre de radiologie de la clinique est conçu pour optimiser le diagnostic et accélérer le parcours des patients. Il est équipé d’une IRM, d’un scanner, ainsi que d’outils pour la mammographie et l’échographie, offrant un accès rapide aux diagnostics. Ce dispositif est complété par huit blocs opératoires et 113 lits d’hospitalisation, assurant des soins adaptés et modernes. La clinique dispose également de salles d’endoscopie, de salles d’accouchement et d’une nurserie, assurant une prise en charge complète et sécurisée des patients.

Un centre d’oncologie, dédié au diagnostic et au traitement des cancers, représente une des principales infrastructures de la clinique. Ce centre inclut un hôpital de jour pour la chimiothérapie, 19 fauteuils de traitement et une unité de radiothérapie avec un accélérateur de dernière génération. Il dispose également d’un Scanner Dosimétrique pour garantir la sécurité et l’efficacité des traitements, confirmant ainsi l’engagement de la clinique envers l’excellence des soins oncologiques.

La Clinique Internationale de Dakhla se distingue par son approche technologique avancée, avec un laboratoire médical de dernière génération, offrant des tests spécialisés en biochimie, hématologie, microbiologie et immunologie. Le service d’urgences, opérationnel 24h/24 et 7j/7, garantit une prise en charge rapide des situations critiques, avec une présence continue de médecins réanimateurs et anesthésistes pour assurer la sécurité des patients.