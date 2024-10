Attijariwafa bank et Bpifrance s’allient pour stimuler l’innovation et la transition énergétique

Attijariwafa bank et Bpifrance ont signé un protocole d’accord pour renforcer les échanges et partenariats entre entreprises françaises et marocaines dans des secteurs stratégiques.

Cette signature a eu lieu lors du forum d’affaires organisé par le Mouvement des entreprises de France (Medef) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Youssef Rouissi, Directeur Général Délégué d’Attijariwafa bank, et Isabelle Bébéar, Directrice des Affaires Internationales et Européennes de Bpifrance, ont paraphé cet accord en présence du Président Emmanuel Macron.

Depuis plus de dix ans, ce partenariat a permis d’intégrer plus de 1.700 entreprises sur la plateforme Attijari Business Link, générant ainsi plus de 12.000 mises en relation entre acteurs économiques français, marocains et africains. « Ce renouvellement s’inscrit dans la continuité de nos ambitions, offrant à nos clients des perspectives d’affaires locales et internationales », a souligné Youssef Rouissi. Isabelle Bébéar a également mis en avant la portée de cette alliance, qui « renforce les relations des communautés d’affaires de chaque côté de la Méditerranée ».

L’accord prévoit d’intensifier la collaboration sur la plateforme EuroQuity, lancée en 2015, visant à connecter investisseurs et entreprises en recherche de financement. Cette initiative sera progressivement étendue au Maroc et dans d’autres zones d’intervention d’Attijariwafa bank, pour accompagner la croissance de plus de 1.700 PME et ETI marocaines. En outre, les partenaires s’engagent à cofinancer des projets dans des secteurs clés comme l’industrie et l’énergie, tout en soutenant la transition énergétique des entreprises marocaines et françaises.

Attijariwafa bank et Bpifrance développeront des opportunités de collaboration technologique et économique à travers des événements tels que BIG et Inspire & Connect, favorisant les échanges entre entreprises françaises, marocaines et africaines et renforçant leur coopération sur le plan international.