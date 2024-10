Secteur non financier : la croissance du crédit bancaire s’accélère à 3,3% en septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

La croissance du crédit bancaire au secteur non financier (SNF) s’est accélérée de 3,1% à 3,3% en septembre dernier, ressort-il du récent bulletin de statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète la hausse des prêts aux sociétés non financières publiques de 14,9% et de ceux aux ménages de 1,1%, précise la Banque Centrale, notant que la croissance des crédits aux sociétés non financières privées a connu un ralentissement de 2,9% à 2%.

Par objet économique, l’évolution du concours bancaire au SNF traduit l’accélération de l’ensemble de ses catégories. Les facilités de trésorerie ont progressé de 5,1%, les crédits à l’équipement de 8,3%, les prêts à l’immobilier de 1,9% et ceux à la consommation de 1,1%.

Pour ce qui est des créances en souffrance (CES), elles se sont stabilisées à 3,4% et leur ratio au crédit s’est situé à 8,6%.

Par branche d’activité, les données trimestrielles disponibles font ressortir une accélération du crédit bancaire global de 3,2% en juin à 4,9% en septembre 2024, recouvrant une accélération de la croissance des prêts alloués aux entreprises des secteurs secondaire et tertiaire respectivement de 6,9% à 11,2% et de 2% à 2,9%, ainsi qu’une accentuation de la baisse de ceux octroyés aux entreprises du secteur primaire de 0,4% à 0,8%.