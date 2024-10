Akdital inaugure sa nouvelle Clinique Internationale de Taroudant

Dans le cadre de la modernisation du secteur de la santé au Maroc, le Groupe Akdital a inauguré à Taroudant sa nouvelle Clinique Internationale, une infrastructure de santé conçue pour répondre aux besoins croissants des résidents locaux.

La Clinique Internationale de Taroudant met l’accent sur un parcours patient optimisé, assurant un accès facilité et des soins complets sur place, évitant ainsi aux patients de se déplacer vers des centres hospitaliers de Casablanca ou Marrakech pour bénéficier de services avancés. L’établissement dispose de 39 lits en soins intensifs et d’une unité de réanimation avec des installations spécifiques pour les soins cardio-vasculaires et néonatals, permettant une prise en charge complète et rapide des cas critiques.

Un des points forts de cette clinique réside dans son unité de cardiologie interventionnelle, équipée pour traiter efficacement les pathologies cardio et neurovasculaires grâce à une salle de cathétérisme et une autre dédiée aux tests d’effort. En radiologie, un centre complet propose IRM, scanner, mammographie et échographie pour des diagnostics rapides et précis.

L’établissement se distingue également par un pôle mère-enfant et un centre d’oncologie intégrant une unité de radiothérapie et un hôpital de jour de chimiothérapie. Avec ses installations modernes et son accélérateur de radiothérapie, la clinique ambitionne de devenir un centre de référence pour le traitement des cancers, permettant aux patients de Taroudant de bénéficier de soins de haute qualité sans se déplacer loin.

La sécurité et l’efficacité du parcours patient sont au cœur du dispositif, avec une digitalisation complète des données médicales pour un accès rapide et sécurisé, ainsi qu’un laboratoire d’analyses équipé pour des tests avancés. La clinique met enfin à disposition un service d’urgence actif 24h/24, assurant la réactivité nécessaire aux cas d’urgence critiques.