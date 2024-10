Banque Directe: Crédit du Maroc renforce son offre

Agilité, innovation et accès facilité au crédit… L’offre de Crédit du Maroc dans le M-Banking s’inscrit dans une transformation complète, visant à lui permettre de devenir une banque directe accessible et inclusive. Cette évolution n’a pas seulement pour objectif de répondre aux attentes actuelles, mais aussi d’anticiper les besoins futurs en matière de services financiers numériques.

Depuis son intégration au sein du groupe Holmarcom, Crédit du Maroc (CDM), qui est en pleine croissance, se positionne comme un acteur innovant et agile dans le paysage bancaire national, particulièrement à travers son offre de M-banking. En plaçant la digitalisation au cœur de sa stratégie, CDM a transformé ses processus et enrichi son offre pour simplifier l’accès aux services financiers et améliorer l’expérience client, autant pour les particuliers que pour les entreprises.

Sa solution phare, MyCDM Entreprise, répond aux besoins d’une clientèle professionnelle exigeante, tandis que des fonctionnalités dédiées aux particuliers, telles que la demande de crédit en ligne, mettent les services bancaires à portée de main. Dans un contexte où la banque directe devient la norme, retour sur l’approche de Crédit du Maroc.

La digitalisation au service des entreprises

La banque concentre son expertise en Global transaction banking (GTB) pour simplifier et sécuriser la gestion des flux financiers des entreprises. La plateforme MyCDM Entreprise incarne cette vision en facilitant la gestion quotidienne des opérations.

Elle permet aux clients corporate de consulter en temps réel leurs positions et encaissements, d’initier des transactions à distance et de valider celles-ci directement depuis un smartphone. Cette flexibilité offerte aux décideurs contribue à l’efficacité des entreprises, en particulier grâce à l’enrichissement continu des fonctionnalités, qui garantit une expérience fluide et réactive.

Simplification des parcours client : une approche spéciale pour les particuliers

Crédit du Maroc se distingue par son souci de simplifier les démarches pour ses clients et prospects. En quelques minutes, une demande d’ouverture de compte peut être initiée sur l’application MyCDM, le passage en agence n’étant requis que pour la signature et la récupération de la carte bancaire.

Cette approche rapide et intuitive se retrouve également dans la demande de crédit à la consommation, accessible en ligne pour les utilisateurs connectés. De nombreuses fonctionnalités de gestion sont disponibles, comme l’activation de dotations, la mise à jour des informations de contact, ou encore l’accès au tableau d’amortissement pour les crédits immobiliers.

Ces services, disponibles 24/7, viennent compléter une expérience utilisateur hautement digitalisée, renforcée par des normes de sécurité avancées, comme la validation biométrique des transactions. En centralisant les besoins et en optimisant les parcours, Crédit du Maroc s’adapte aux attentes de ses clients, notamment ceux qui privilégient la gestion à distance, comme les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ou les jeunes générations peu enclines à se déplacer en agence.

Des solutions innovantes et sécurisées pour une gestion de compte optimisée

L’application MyCDM de Crédit du Maroc, développée avec des standards de qualité rigoureux et un taux de disponibilité technique de 99,9%, est conçue pour offrir une expérience bancaire sécurisée et fiable. Parmi les fonctionnalités clés, la validation des transactions par biométrie assure une sécurité renforcée tout en facilitant le quotidien des utilisateurs.

Les clients peuvent relancer un virement, gérer les appareils de confiance et profiter d’un large éventail de services intégrés. CDM prévoit également d’introduire de nouvelles fonctionnalités telles que le paiement sans contact (Tap and Pay), l’ouverture de compte avec signature électronique et le suivi des réclamations en ligne.

Cette approche centrée sur l’utilisateur est soutenue par la Banque directe de Crédit du Maroc, qui structure ses services autour de quatre axes principaux : un modèle de service agile et compétitif, une force de vente à distance spécialisée, un canal additionnel pour attirer les clients éloignés des agences, et une culture de satisfaction client renforcée.

Trois pôles soutiennent cette organisation : un centre de relation client, un centre d’activités commerciales et une agence à distance pour accompagner les particuliers. Ensemble, ils assurent une prise en charge efficace des besoins clients, du premier contact à la gestion proactive des campagnes de fidélisation.



L’engagement pour une expérience client sans faille

En améliorant constamment ses processus internes, Crédit du Maroc optimise à la fois l’expérience utilisateur et la compétitivité de son offre de M-banking. Les solutions dématérialisées développées en interne, notamment pour l’octroi de crédit, fluidifient les processus et répondent aux exigences d’un marché en pleine digitalisation.

L’objectif est clair : proposer aux clients une expérience bancaire fluide, rapide et sécurisée, tout en intégrant des technologies avancées pour répondre aux attentes des clients modernes. Grâce aux efforts de dématérialisation et de simplification, les particuliers comme les entreprises peuvent désormais accéder aux crédits et autres services financiers de manière efficace et sécurisée, sans subir de contraintes temporelles ou géographiques.

Cette stratégie fait de Crédit du Maroc un acteur compétitif et moderne, parfaitement aligné avec les attentes d’une clientèle en quête de solutions bancaires digitales et performantes.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO