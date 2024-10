CIFP 2024 à Rabat : réformes de la gouvernance financière publique au cœur des discussions

Le ministère de l’Économie et des Finances (MEF), en collaboration avec la Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP), organise les 1er et 2 novembre 2024 la seizième édition du colloque international des finances publiques (CIFP) à Rabat.

Cet événement, qui se tiendra au siège de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), abordera le thème « Vers une meilleure restructuration du modèle de la gouvernance financière publique au Maroc et en France ».

Le colloque débutera par les allocutions d’ouverture et des rapports introductifs avant de se concentrer sur deux panels clés. Le premier panel, intitulé « Un modèle de gouvernance financière publique fragilisé », analysera les défis auxquels sont confrontées les structures financières publiques actuelles, notamment la fragmentation des autorisations parlementaires, l’expansion de la filialisation de l’État et le recul de la décentralisation en France. Ce modèle mettra également en avant la gouvernance éclatée et les difficultés accrues des institutions de Bretton Woods dans le contexte des enjeux globaux.

Le second panel explorera les perspectives de restructuration de la gouvernance financière publique. Ce volet se focalisera sur des sujets majeurs tels que la lutte contre l’évasion fiscale internationale, la mise en place d’une programmation budgétaire triennale, l’optimisation des contrôles juridictionnels, ainsi que l’intégration de l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité de la gestion financière publique.