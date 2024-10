L’ONMT lance le premier vol direct entre le Maroc et l’Islande

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) vient d’annoncer le lancement du premier vol direct entre le Maroc et l’Islande, opéré par la compagnie low-cost, Play Airlines. À partir du 17 octobre 2024, cette nouvelle liaison reliera Reykjavik à Marrakech, avec deux vols hebdomadaires.

Grâce au hub de Reykjavik, ce partenariat permettra au Maroc de renforcer ses connexions avec les marchés scandinaves, l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord. Play Airlines dessert plusieurs grandes villes nord-américaines, telles que New York, Washington, Baltimore, Boston et Toronto, offrant ainsi des correspondances vers le Maroc via Reykjavik. Cet accord entre l’ONMT et Play Airlines inclut également des actions de communication visant à attirer les voyageurs d’Islande et d’Amérique du Nord.

L’Islande figure parmi les marchés prioritaires pour le développement touristique du Maroc. L’ONMT a déjà lancé des actions commerciales, notamment un « Light Tour » en mai 2024, qui a prospecté plus de 150 opérateurs scandinaves à travers quatre capitales de la région.

En parallèle, l’ONMT a doublé les capacités aériennes pour l’hiver 2024 en Scandinavie grâce à des partenariats avec les principales compagnies aériennes de la région. Le programme inclut 21 vols hebdomadaires reliant directement Stockholm, Copenhague, Helsinki, Oslo et Reykjavik aux destinations touristiques marocaines, principalement Marrakech et Agadir.