La Bourse de Casablanca termine ce vendredi sur une note indécise

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé vendredi sur une note indécise, son indice principal, le MASI, reculant de 0,01% à 14.101,61 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a cédé 0,24% à 1.132 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, a gagné de 0,02% à 1.012,48 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a pris 0,39% à 1.352,34 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont respectivement abandonné 0,33% à 13.273,78 pts et 0,17% à 11.793,58 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Participation et promotion immobilières » (-2,63%) a enregistré la plus forte baisse, suivi des indices « Ingénieries et biens d’équipements industriels » (-2,19%) et « sociétés de portefeuilles-holdings » (-1,76%).

En revanche, les secteurs de la chimie (+4,45%), des loisirs et hôtels (+2,2%) et des sociétés de placement immobilier (+1,85%) ont affiché les plus fortes hausses.

Le volume global des échanges a porté sur 598,71 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions sur BCP (420,6 MDH), Attijariwafa Bank (33,25 MDH) et Marsa Maroc (18,87 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, 728,11 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été accusées par M2M Group (-5,8% à 518,1 DH), Douja Prom Addoha (-4,31% à 33,3 DH), Disty Technologies (-4,14% à 220 DH), Stroc Industrie (-3,7% à 52 DH) et IB Maroc.com (-3,67% à 37,03 DH).

A l’opposé, Sanlam Maroc (+5,5% à 1.957 DH), SNEP (+4,82% à 482,15 DH), CDM (+3,31% à 929,8 DH), Microdata (+2,34% à 655 DH) et SMI (+2,29% à 2.230 DH) ont réalisé les meilleures performances.

S.L