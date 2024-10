Le Maroc enregistre un record historique de touristes !

Par LeSiteinfo avec MAP

Le secteur touristique marocain continue sur sa lancée exceptionnelle, franchissant une nouvelle étape historique avec l’accueil de 13,1 millions de visiteurs à fin septembre 2024, a annoncé, mercredi, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et Solidaire.

Cette performance remarquable représente une augmentation d’environ 2 millions de touristes par rapport à la même période en 2023, soulignant la dynamique croissante de la destination Maroc sur la scène touristique internationale, indique un communiqué du ministère.

Le mois de septembre a été particulièrement remarquable, accueillant 1,3 million de touristes, soit une hausse de 33% par rapport à septembre 2023, fait savoir le ministère, notant que le nombre de touristes étrangers a bondi de 40% pour ce même mois.

« Le Momentum marocain est indéniable. Sous la vision éclairée du roi Mohammed VI, notre pays rayonne de plus en plus à l’international. Nos efforts ciblés, conformes à notre feuille de route, portent leurs fruits », a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Et de noter que l’augmentation significative des liaisons aériennes, les campagnes promotionnelles, ainsi que le développement d’infrastructures modernes et d’expériences touristiques attractives contribuent à ce dynamisme exceptionnel.

« Ce nouveau record d’arrivées touristiques nous remplit de fierté et renforce notre détermination à atteindre notre objectif ambitieux de 26 millions de visiteurs d’ici 2030 », a-t-elle conclu

