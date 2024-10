L’ambassadrice du Maroc en Allemagne s’entretient avec le PDG du groupe Wilo

L’ambassadrice du Royaume du Maroc en République fédérale d’Allemagne a visité le Wilopark. Sur place, Zohour Alaoui a échangé avec le PDG du groupe Wilo, Oliver Hermes, entre autres sur le rôle du marché marocain pour Wilo ainsi que sur les projets de distribution d’eau à Sebou et Tanger.

« En raison de sa stabilité politique, de la fiabilité de son infrastructure et de ses projets d’envergure visionnaire poussés par la politique, le Royaume du Maroc constitue pour Wilo un marché et un carrefour essentiels », indique Oliver Hermes. Siégeant à Casablanca, la filiale marocaine Wilo devrait s’élargir d’une unité de production encore plus importante avant la fin de l’année 2024. « L’investissement renforce notre présence régionale et illustre notre lien avec le Maroc, l’Afrique et le Sud dans son ensemble. » Cette expansion suit donc la stratégie de régionalisation de la multinationale du secteur technologique.

L’engagement de durabilité du pays nord-africain convient également au groupe Wilo, qui a récemment déclaré sa stratégie de durabilité comme stratégie principale de l’entreprise. C’est ainsi que le Maroc s’est fixé l’objectif

de réduire d’ici 2030 sa consommation énergétique d’au moins 15 % et de se procurer 52 % des énergies consommées à partir de sources renouvelables.

Pour résoudre les défis liés à la mégatendance que constitue la pénurie d’eau, le Maroc investit en outre considérablement dans la mise en place et l’extension de l’infrastructure nationale de l’eau. Pour y parvenir et selon le plan national de l’eau, plus de 37 milliards de dollars US seront mis à disposition jusqu’en 2025.

Ces plans se traduisent par deux mégaprojets. Le « Sebou Water Transfer Project » relie le barrage de Sebou au barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah afin de sécuriser la distribution d’eau des métropoles de Rabat et de Marrakech ainsi que des régions environnantes. Pour équiper les deux stations de relevage nécessaires à cet effet, Wilo fournit douze pompes à turbine verticales de 4,5 mégawatts de puissance chacune. Le « Tangier Water Transfer Project » doit désormais relier avec un succès similaire la ville de Tanger au barrage de Oued El Makhazine.

Le Directeur général de Wilo Nord Afrique, Adil Touyeb, a ajouté : « Ce projet représente l’engagement du Maroc en faveur d’une gestion durable de l’eau, notamment face aux défis continus du changement climatique. L’équipe dévouée de Wilo a travaillé sans relâche pour répondre aux challenges relatifs au projet, en particulier la livraison des groupes motopompes dans un délai court, ce qui a permis de s’inscrire dans un délai global du projet de huit mois.

Lors de l’entretien avec l’ambassadrice Zohour Alaoui, Oliver Hermes a souligné l’importance des projets marocains. « Ce n’est qu’en instaurant ce genre d’initiatives audacieuses que nous serons en mesure de faire face aux grandes problématiques de notre époque », explique Oliver Hermes. Afin de poursuivre le partenariat fructueux existant, il a remis à l’ambassadrice, à l’issue de l’échange, une déclaration d’intention écrite indiquant que Wilo continuera à investir dans le site local et à soutenir le développement économique positif au Maroc.