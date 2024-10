Paul Maroc célèbre son quart de siècle de passion gourmande

Paul Maroc célèbre avec éclat son quart de siècle de passion gourmande dans le Royaume. Lundi soir, à la mythique villa Zevaco, les festivités ont été lancées en présence de la famille Holder, à la tête de l’enseigne internationale, ainsi que de nombreuses personnalités issues du monde économique et gastronomique marocain. Cet évènement met à l’honneur la croissance rapide de Paul Maroc et ses ambitions pour renforcer son expansion à travers le Royaume.

25 ans d’excellence au service des consommateurs

Depuis 1998, PAUL Maroc a su conquérir le cœur des consommateurs marocains, élevant l’enseigne au rang d’institution locale. Sous l’impulsion de Mehdi Bahraoui Jazouli, PAUL Maroc est devenue «la plus marocaine des enseignes françaises», grâce à une stratégie d’adaptation et d’innovation constante, soutenue par une excellence opérationnelle et une écoute attentive des attentes du marché. Aujourd’hui, après 25 ans de croissance et de passion partagée, PAUL Maroc, filiale de Delior Group, s’impose comme le leader incontesté du secteur avec 35 points de vente et l’ambition d’en atteindre 70 d’ici 2028.

L’homme derrière la success story de PAUL Maroc

Co-fondateur de Marjane en 1990 puis Directeur général de Valtech Maroc, Mehdi Bahraoui Jazouli s’est toujours distingué par sa vision ambitieuse et son esprit entrepreneurial. Inspiré par le succès de la boulangerie-pâtisserie intégrée dans les hypermarchés, il lance dès 1998, la franchise PAUL au Maroc, adaptant avec succès le modèle français au goût marocain, tout en préservant l’authenticité et le savoir-faire artisanal de la marque. Cette aventure a également donné naissance à Delior Group, devenu un acteur incontournable dans la production et la distribution de boulangerie, pâtisserie et snacking à travers le royaume.

L’esprit pionnier et l’innovation au cœur de la stratégie

PAUL Maroc a su réinventer le modèle original pour en faire une véritable réussite locale, portée par une démarche d’audace créative. L’innovation produit, nourrie par l’héritage de PAUL France, est pilotée par un centre de recherche composé exclusivement de chefs marocains, toujours à l’écoute des attentes et exigences des consommateurs locaux. Dès 1998, l’enseigne a introduit le concept avant-gardiste du Bakery-Café, offrant des mets raffinés tout au long de la journée dans une atmosphère conviviale et authentique. En 2020, PAUL Maroc s’affirme comme pionnier de la digitalisation dans son secteur, devenant la première enseigne de boulangerie-pâtisserie au Maroc à proposer un service de livraison via la market place Glovo. En mars 2023, l’enseigne franchit une nouvelle étape en lançant la première application marocaine de delivery dédiée à la boulangerie et à la restauration. Aujourd’hui, PAUL Maroc présente la version 2.0 de cette application, plus intuitive et enrichie de fonctionnalités telles que le Wallet, un porte-monnaie digital, et le Click & Stay, une option innovante qui permet de commander sur place, via l’application. L’application Paul Maroc propose également un programme de fidélité exclusif. Ces innovations renforcent la position de l’enseigne en tant que pionnier de la FoodTech et de l’expérience client.

Un engagement RSE fort et sincère

PAUL Maroc et le groupe Delior portent une vision profondément humaniste et responsable. L’enseigne s’engage à promouvoir une alimentation saine et durable, sans additifs, ni conservateurs. Exemple récent de cet engagement : le lancement du pain au petit épeautre intégral Bio. Ce nouveau pain, particulièrement sain est fabriqué à partir d’un blé ancestral, cultivé dans le Rif par la coopérative Ariaf Al Kissane. Paul Maroc soutient ainsi la préservation de cette céréale à travers un partenariat solidaire et équitable.