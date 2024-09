« Écoles Numériques » : Orange Maroc élargit son programme à 55 Nouvelles écoles rurales

Opérateur engagé, Orange Maroc, à travers sa Fondation, fait du numérique un outil d’inclusion sociale. C’est dans ce cadre que la Fondation Orange Maroc a renforcé son partenariat stratégique avec le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, pour étendre son programme « Les Écoles Numériques ».

Pour la rentrée scolaire 2024-2025, le programme sera ainsi élargi à 55 nouvelles écoles primaires du milieu rural relevant du Ministère de l’Éducation Nationale. 17.000 écoliers de 11 villes des régions d’Al Haouz, Al Hoceima, Berkane, Fahs Anjra, Mdiq Fnideq, Nador, Tanger Assilah, Tétouan, Errachidia, Guelmim et Laâyoune bénéficieront de ce dispositif numérique.

L’École Numérique est l’un des programmes phares d’inclusion numérique et sociale de la Fondation Orange Maroc. Il consiste à offrir des équipements numériques ainsi que des applications et contenus digitalisés au profit des écoles primaires du milieu rural. Depuis son lancement au Maroc en 2022, le dispositif a contribué à la numérisation de 16 écoles rurales à Ouazzane, Taourirt, Sidi Bennour, Skhirat-Témara et Dakhla, bénéficiant à plus de 4.000 élèves et 30 enseignants formés au programme. Développé dans 17 pays africains, le programme couvre désormais plus de 1.400 écoles sur le continent et bénéficie à plus de 500.000 élèves.

« À la Fondation Orange Maroc, nous sommes conscients que l’éducation numérique peut constituer un levier majeur du développement de notre pays. Le renforcement de notre partenariat stratégique avec le Ministère de l’Éducation Nationale dans le cadre du programme Écoles Numériques s’inscrit dans cette vision. En élargissant ce dispositif innovant et inclusif à plus de régions et de bénéficiaires, la Fondation Orange Maroc confirme sa volonté d’impacter positivement l’apprentissage des élèves des zones rurales et de lutter contre l’abandon scolaire », a déclaré Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc.

Un impact positif sur les élèves bénéficiaires

Afin de mesurer l’impact du programme « Écoles Numériques » sur l’apprentissage des élèves au Maroc, une étude a été réalisée par la Fondation Orange Maroc sur un échantillon de 475 élèves relevant des écoles rurales bénéficiant du programme. Il en ressort des changements comportementaux positifs comme l’augmentation de la curiosité, de l’autonomie et de la créativité chez les élèves, en plus du développement de l’interaction des élèves avec l’enseignant et du travail en équipe.

Ces progrès sont en partie dus aux applications et contenus digitalisés spécialement conçus pour ce programme, en collaboration avec le Ministère de l’Éducation. Ces outils, disponibles en français et en arabe, rendent l’apprentissage plus ludique et efficace.

Ces évolutions confortent la Fondation Orange dans la poursuite et la montée en puissance du programme « Les Écoles Numériques » grâce au renouvellement et à la consolidation du partenariat stratégique avec le Ministère de l’Éducation Nationale.

« À travers le programme des Écoles Numériques, nous aspirons à démocratiser l’accès aux technologies numériques dans les écoles primaires rurales, afin d’offrir à tous les élèves, quel que soit leur environnement, des conditions d’apprentissage optimales et égales. La consolidation de notre partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale est une nouvelle preuve de notre engagement à accompagner le Royaume vers la réussite de la transformation digitale de l’école marocaine », a indiqué Hind Lfal, Secrétaire Générale d’Orange Maroc.

En accélérant le déploiement du programme « Les Écoles Numériques », la Fondation Orange réitère son engagement continu en faveur de l’accompagnement de la transformation numérique du pays et la stimulation de l’apprentissage des élèves marocains grâce à des contenus numériques pédagogiques riches et adaptés.