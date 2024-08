AKDITAL ouvre son 25e hôpital à Tétouan

Accompagnant la dynamique nationale de mise à niveau du secteur de la santé au Maroc, le Groupe AKDITAL poursuit sa stratégie de déploiement et de maillage territorial et inaugure une nouvelle infrastructure de santé à Tétouan : L’Hôpital Privé de Tétouan.

L’hôpital privé de Tétouan, un établissement de santé multidisciplinaire et aux meilleurs standards internationaux

L’Hôpital Privé de Tétouan, en tant qu’établissement de soins multidisciplinaires couvrant un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, met à disposition des habitants de la région des équipements de pointe de dernière génération destinés au traitement de toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes. Cette proximité offre aux résidents un accès pratique à des soins de qualité, éliminant ainsi la nécessité de se rendre dans de plus grandes villes pour bénéficier de services médicaux avancés.

Conçu selon les normes les plus strictes en matière d’hygiène sanitaire hospitalière internationale et axé sur l’optimisation du parcours patient, l’Hôpital Privé de Tétouan est doté d’une unité de soins intensifs équipée de 35 lits, ainsi qu’un pôle de réanimation comprenant 9 box dédiés à la réanimation polyvalente et 7 couveuses destinées à la réanimation néonatale.

Une unité de cardiologie interventionnelle, équipée de technologies avancées, a été mise en place, permettant le traitement des maladies cardiovasculaires et neurovasculaires. Ce service est doté d’une salle de cathétérisme et d’une salle dédiée aux épreuves d’effort.

L’Hôpital Privé de Tétouan contient également un centre de radiologie complet incluant une IRM, un scanner, une radiographie standard, une échographie et une mammographie. Ces installations de pointe visent à optimiser les parcours des patients et à accélérer les processus de diagnostic et de prise en charge des malades.

Par ailleurs, l’Hôpital Privé de Tétouan dispose de 130 lits d’hospitalisation et de 8 blocs opératoires ultra-modernes. Ces derniers sont équipés d’installations de pointe, comprenant notamment une unité technique d’accouchement et des salles d’endoscopie, assurant ainsi des soins de qualité et une expérience optimale pour les patients. Cette infrastructure de dernière génération accueille un service de maternité comprenant 16 lits, une salle de réveil et une nurserie.

Un parcours patient optimisé et sécurisé

L’Hôpital Privé de Tétouan, conçu dans une perspective d’excellence des soins, propose un parcours de santé novateur avec un accompagnement individualisé. L’Hôpital Privé de Tétouan abrite un laboratoire d’analyses médicales à la pointe de la technologie. Ce laboratoire est équipé de matériels de dernière génération permettant divers tests et examens, allant des analyses sanguines courantes aux tests spécialisés en biochimie, hématologie, microbiologie et immunologie.

En complément, un service d’urgence opérationnel 24h/24 et 7j/7 est disponible pour accueillir les patients en état critique, assurant une présence constante sur place de médecins réanimateurs anesthésistes. Cette réactivité est cruciale pour une prise en charge optimale des situations d’urgence.

La gestion des données médicales des patients est totalement digitalisée et centralisée, permettant un accès instantané et sécurisé, renforçant ainsi l’efficacité des soins prodigués à l’Hôpital Privé de Tétouan.