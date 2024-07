Biomédecine. Lamiae Belayachi : ‘‘L’IA sert à résoudre des problèmes complexes et innovants’’

S’il y a un secteur où les nouvelles technologies sont fortement utilisées, c’est bien celui du biomédical. À la Faculté internationale de médecine de Rabat (FIMR), relevant de l’UIR, on ne lésine pas sur les efforts pour rester dans l’ère du temps. Lamiae Belayachi, professeure assistante au Collège des sciences de la santé de la FIMR, revient sur les principaux secteurs d’activité où l’IA et la biomédecine se croisent ainsi que sur les compétences acquises.

Comment le programme dans la filière biomédicale s’adapte-t-il aux évolutions technologiques ?

Le programme est régulièrement mis à jour pour refléter les dernières avancées technologiques et scientifiques. Nous intégrons des cours sur les nouvelles technologies tels que la CRISPR-Cas9 pour l’édition génomique, les technologies de séquençage de nouvelle génération et les avancées en biotechnologie. De plus, nos partenariats nous permettent d’accéder à des équipements de pointe et de bénéficier de formations spécialisées.

Comment l’intelligence artificielle (IA) est-elle intégrée au programme de formation ?

L’IA est un élément clé de notre programme. Nous offrons des cours spécifiques sur l’application de l’IA en biomédecine, y compris l’apprentissage automatique pour l’analyse de données biomédicales, le traitement d’images médicales et la modélisation des processus biologiques. Les étudiants apprennent à utiliser des outils et des plateformes d’IA pour résoudre des problèmes complexes et innovants dans le domaine biomédical.

Quels sont les principaux secteurs d’activité où l’IA et la biomédecine se croisent ?

Les principaux secteurs d’activité où l’IA et la biomédecine se croisent sont le diagnostic médical, avec des systèmes d’IA pour l’analyse des images anatomopathologiques et des tests de laboratoire, la découverte de médicaments, en utilisant l’IA pour modéliser des interactions moléculaires et optimiser les essais cliniques.

Parmi les secteurs concernés, figurent également la médecine personnalisée, avec l’analyse des données génétiques et cliniques pour fournir des traitements sur mesure, la gestion des soins de santé, en optimisant les processus hospitaliers et en améliorant la qualité des soins grâce à l’analyse prédictive, ou encore la recherche biomédicale, en accélérant l’analyse de grandes quantités de données issues des études génomiques et des essais cliniques.

Quelles sont les principales compétences que les étudiants acquièrent au cours de ce master ?

Les étudiants acquièrent des compétences variées et essentielles pour exceller dans le domaine des sciences biomédicales. Cela inclut la maîtrise des techniques de biologie moléculaire et cellulaire, une solide compréhension des mécanismes physiopathologiques ainsi que des compétences en bio-informatique et en analyse de données biomédicales. Ils acquièrent également des compétences en gestion de projets de recherche et développement et développent une capacité à appliquer des connaissances théoriques à des situations pratiques, grâce à des stages en milieu professionnel.

Comment cette formation prépare-t-elle les étudiants pour le marché du travail ?

Le master intègre des activités pratiques obligatoires, des projets de recherche appliquée, et des partenariats avec des centres et unités de recherche biomédicales. De plus, nous organisons des ateliers de développement de carrière, des conférences avec des experts et des sessions de mentorat pour aider les étudiants à se préparer aux défis du marché du travail.

Quels types de projets de recherche ou d’application sont proposés ?

Nous proposons des projets de recherche dans des domaines tels que la médecine personnalisée et les thérapies ciblées, le développement de dispositifs biomédicaux innovants, la biotechnologie et la production de biomolécules ainsi que l’analyse de données génomiques pour la découverte de nouveaux biomarqueurs. Ces projets sont souvent réalisés en collaboration avec des laboratoires de recherche ou des entreprises partenaires.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO