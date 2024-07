Eau Thermale Avène: HYALURON ACTIV B3, la gamme qui révolutionne la régénération cutanée (VIDEO)

La marque Eau Thermale Avène innove avec une approche qui révolutionne l’anti-âge: un soin dermo-cosmétique concentré en Acide Hyaluronique et Niacinamide va agir sur la cause du vieillissement pour raffermir la peau et corriger les rides. Il s’agit de la gamme HYALURON ACTIV B3 qui révolutionne la régénération cutanée.

Pour parvenir à cette prouesse scientifique, les équipes Recherche et Développement Eau Thermale Avène ont travaillé pendant 6 ans avec le spécialiste mondial du vieillissement, le professeur Jean-Marc Lemaitre, «l’homme qui rajeunit les cellules», directeur de recherche à l’Inserm, codirecteur de l’Institute for Regenerative Medecine and Biotherapy. Ses travaux ont montré qu’avec une approche centrée sur les cellules sénescentes, il était possible d’inverser le processus du vieillissement et de préserver le capital jeunesse. C’est ainsi que les équipes Recherche et Développement ont pu appliquer ses recherches à la peau.

L’acide hyaluronique est un composant majeur et essentiel dans la peau. Quand sa concentration baisse, la peau se ride et se relâche. L’Acide Hyaluronique de haut poids moléculaire repulpe et hydrate la peau en surface, celui de bas poids moléculaire (120 kDA3) agit en profondeur pour recharger la peau en acide hyaluronique.

Le premier produit de cette gamme est la crème régénération cellulaire. Ultra-sensorielle, confortable et veloutée, cette crème au fini non gras et non collant se distingue par son effet «tone up» naturel qui illumine instantanément la peau. Idéale à masser, c’est aussi une excellente base de maquillage.

Le second produit est le sérum concentré repulpant. Formulé haute tolérance, avec seulement 8 ingrédients, ce sérum est doté d’une texture sans phase grasse, ni parfum pour convenir aussi à la zone fragile du contour de l’œil. Très polyvalent, il s’utilise seul ou en complément des autres soins de la routine.

Le troisième produit de cette gamme est la crème multi-intensive nuit. Pour renforcer le processus de réparation nocturne de la peau, cette crème riche, spécial cocooning, fait appel à l’Extrait d’Haritaki et à un actif dermatologique de référence, le Rétinal, 10x plus actif que le Rétinol3, pour stimuler le renouvellement cellulaire4 et activer la synthèse de collagène.

Le dernier produit est le soin regard triple correction. La formule s’enrichit d’Extrait d’Haritaki et de Sulfate de Dextran, activateur de la microcirculation, pour décongestionner et atténuer les poches et les cernes. La texture gel-crème soyeuse procure un délicieux effet frais instantané.

S.L.