Airbus Helicopters renforce sa base marocaine pour soutenir l’écosystème en Afrique

Airbus Helicopters continue son expansion au Maroc en ouvrant une nouvelle filiale, destinée à devenir un pilier central de son réseau de soutien en Afrique de l’Ouest. Cette nouvelle entité sera dédiée au support client, assurant l’entretien des 60 hélicoptères Airbus actuellement en service auprès des Forces Royales Air, de la Marine Royale et de la Gendarmerie Royale marocaines.

La filiale se transformera en un centre de maintenance, réparation et révision (MRO) avec des installations spécialement conçues à cet effet. En outre, elle intégrera un centre de formation équipé de simulateurs, prêt à accueillir des pilotes en provenance du monde entier. Mickael Bertrand, qui prendra les rênes d’Airbus Helicopters au Maroc, a déclaré : « L’installation de cette filiale au Maroc est la première étape d’un plan ambitieux visant à créer un centre régional pour tous les hélicoptères Airbus opérant en Afrique de l’Ouest. Le Maroc est un choix naturel en raison de notre partenariat historique avec les forces armées marocaines. La diversité des hélicoptères utilisés, allant du bimoteur lourd H225 au récent H135, offre un grand potentiel pour étendre notre présence et générer de nombreuses opportunités d’emploi ».

En 2022, les Forces Royales Air du Maroc ont passé commande pour une flotte d’hélicoptères H135, spécifiquement pour des missions d’entraînement militaire primaire. Depuis leur livraison, ces hélicoptères sont utilisés pour former les pilotes à des missions variées et exigeantes, incluant les opérations utilitaires et les missions de recherche et sauvetage. Le contrat comprenait également un programme de soutien exhaustif, comprenant la fourniture de dispositifs d’entraînement au vol et la formation des instructeurs et des pilotes de maintenance.

Airbus est implanté au Maroc depuis 1951 à travers Airbus Atlantic, une filiale entièrement dédiée à la fabrication de composites, à l’assemblage de sous-ensembles métalliques complexes, ainsi qu’à la maintenance et au support d’équipements avioniques. En 2014, Airbus Atlantic a renforcé sa présence en inaugurant une nouvelle usine de 15.000 m² dans la zone Midparc, venant ainsi compléter les infrastructures existantes et renforcer les compétences locales. Aujourd’hui, avec deux usines opérationnelles, Airbus Atlantic emploie 1.000 personnes au Maroc.