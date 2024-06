RH Awards 2024 : BANK OF AFRICA Academy remporte le « prix de la formation continue »

BANK OF AFRICA Academy se voit distinguée par le prestigieux prix de la Formation Continue, dans le cadre des RH Awards 2024© organisés en marge du Salon Master Plus.

« L’engagement exceptionnel et les contributions significatives de BANK OF AFRICA Academy dans le domaine des ressources humaines ont été reconnus par un jury de renom », indique-t-on auprès du Pôle Communication & Relations Institutionnelles de l’institution.

« Le dévouement à l’excellence de l’équipe de l’Academy et à l’innovation dans le management des ressources humaines a véritablement fait la différence. Le prix de la Formation Continue est une reconnaissance bien méritée de ses efforts et d’un leadership exemplaire », rajoute-t-on.

Les RH Awards sont un événement inédit dans le monde du recrutement au Maroc, qui honore les Direction des Ressources Humaines dans diverses catégories et dont les récompenses sont attribuées par un panel de grandes écoles et universités – telles : l’UM6P, l’ESSEC Business School, Centrale Supelec, l’ISCAE, le Réseau ENCG, l’Université Internationale de Rabat, l’Université Mohammed V, etc.