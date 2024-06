La Bourse de Casablanca démarre ses échanges dans le vert ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré ses échanges dans le vert mercredi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,39% à 13.213,68 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, grimpaient respectivement de 0,54% et 0,5% à 1.067,32 pts et 958,63 pts.

S’agissant du MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il se renforçait de 0,2%, à 1.224,52 pts.

Aux valeurs, les plus fortes hausses étaient affichées par Managem (+7,78% à 2.47 dirhams (DH)), Résidences Dar Saada (+2,43% à 83,99 DH), LafargeHolcim Mar (+1,99% à 1.948 DH), Auto Hall (+1,45% à 73,65 DH) et Stroc Industrie (+1,43% à 35, DH).

En revanche, Microdata (-4,02% à 630,6 DH), Stokvis Nord Afrique (-1,08% à 11 DH), TGCC SA (-0,32% à 310 DH), CFG Bank (-0,19% à 156,5 DH) et Cosumar (-0,1% à 193,2 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé la séance sur un repli de 0,2% à 13.162,23 pts.

S.L.