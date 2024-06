La Bourse de Casablanca démarre en légère baisse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca évoluait en territoire négatif, vendredi dans les premiers échanges, son indice principal, le MASI, cédant 0,08% à 13.178,79 points (pts).

Peu après l’ouverture, le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, perdait 0,01% à 1.063,75 pts, tandis que le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, progressait de 0,03% à 955,72 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, prenait, lui, 0,04% à 1.220,32 pts.

Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses étaient accusées par CTM (-9,21% à 611 DH), Snep (-2,85% à 505 DH), CFG Bank (-2,44% à 156,10 DH), Afriquia Gaz (-1,89% à 4.051 DH) et Bank Of Africa (-1,03% à 192 DH).

En revanche, Cartier Saada (+3% à 31,93 DH), Stokvis Nord Afrique (+2,52% à 10,99 DH), Bcp (+1,04% à 292 DH), Immorente Invest (+0,97% à 93,9 DH) et Résidences Dar Saada (+0,86% à 82 DH) affichaient les meilleures performances. Jeudi, le MASI a terminé sur un gain de 0,2%.

