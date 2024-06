Cosumar et la FRDISI unissent leurs forces pour l’innovation technologique au Maroc

Une convention a été signée entre Cosumar et la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), suite aux réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale ordinaire de la Fondation.

Présidées par André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, ces réunions se sont tenues le 7 juin 2024 au siège de la Région de Casablanca-Settat.

Cette convention vise à soutenir le parrainage des projets sélectionnés par la caravane Maroc Innov Sidi Moumen, renforçant ainsi le rôle de Cosumar dans la promotion de l’innovation et du développement technologique au Maroc.

Lors de cette occasion, un trophée a été remis au directeur général de la compagnie, Hassan Mounir, en reconnaissance des efforts continus de l’entreprise. Depuis la création de la Fondation en 2016, Cosumar a été un acteur clé dans l’accompagnement des projets de recherche, le développement de nouveaux produits technologiques, le dépôt de brevets, et le soutien aux jeunes porteurs de projets.