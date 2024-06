Orange Maroc et le MENPS forment 100.000 élèves au code

Près de 100.000 élèves ont pu découvrir la programmation grâce à Scratch dans le cadre du partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Préscolaire et des Sports et Orange Maroc en vue de transformer le paysage éducatif digital au Maroc.

Ainsi, au cours de l’année scolaire 2023-2024, une formation en ligne a été dispensée à 1.500 enseignants, permettant à 50.000 élèves de découvrir Scratch, précise un communiqué conjoint du ministère de l’Éducation nationale, de la Préscolaire et des Sports, et d’Orange Maroc.

La même source précise que 12 hackathons régionaux ont été organisés également entre avril et juin par les Académies Régionales d’Éducation et de Formation (AREF), avec la participation de bénévoles de Orange Maroc et des coachs de Happy Coder Academy, qui avaient préalablement assuré les formations en ligne.

Ces événements ont rassemblé des élèves représentant toutes les Directions provinciales, visant à sélectionner le binôme représentant chaque AREF au Hackathon national.

A travers ce partenariat, initié en 2018, Orange Maroc souhaite confirmer son engagement continu en faveur de l’inclusion numérique, la stimulation de l’innovation et sa contribution à la démocratisation de l’accès aux nouvelles technologies pour tous.

Et de rappeler que le ministre de l’Éducation nationale, de la Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, et le directeur général d’Orange Maroc, Hendrik Kasteel, ont assisté au déroulement du Hackakthon national à Orange Digital Center, qui a mis au défi 12 équipes représentantes de chaque région afin de sélectionner l’équipe gagnante par le jury.

« Le projet Super Codeur, sous la mission de soutenir l’utilisation des nouvelles technologies par les élèves, vise à assurer l’égalité d’accès à ces technologies pour la population scolaire, contribuant ainsi au développement social et cognitif des élèves bénéficiaires », relève la même source.

Cette initiative s’inscrit en droite ligne avec la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité, portée par le ministère de l’Éducation nationale et se positionne comme un pilier crucial pour l’éducation digitale au Maroc, l’objectif étant de poursuivre ce partenariat ambitieux en visant 50.000 élèves supplémentaires pour l’année scolaire 2024-2025, tout en maintenant l’organisation des hackathons régionaux et du hackathon national.

Cette initiative continue de créer une dynamique au sein des établissements scolaires, permettant aux élèves de collaborer autour de différents thèmes, de travailler en équipe et de présenter publiquement leurs projets, conclut le communiqué, ajoute-t-on.