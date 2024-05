La Bourse de Casablanca entame ses échanges en hausse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en légère hausse lundi, son principal indice, le MASI, prenant 0,04% à 13.431,92 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,03% à 1.079,91 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, se situait à 981,4 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait de 0,13% à 1.248,41 pts.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par SMI (+7,11% à 2 290 DH), Cartier Saada (+6,36% à 28,45 DH), lesieur Cristal (+5,88% à 288 DH), SNEP (+4,49% à 597,90 DH) et Managem (+3,43% à 2 385 DH).





À l’inverse, Disway (-3,44% à 690,30 DH), Bank Of Africa (-2,03% à 193 DH), Sonasid (-1,49% à 852,10 DH), CFG Bank (-1,15% à 163 DH) et Mutandis SCA (-0,72% à 263,10 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,11%

S.L.