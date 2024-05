La Bourse de Casablanca démarre la séance en territoire positif ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire positif jeudi, son principal indice, le MASI, s’adjugeant 0,11% à 13.435,76 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,16% à 1.079,36 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, reculait de 0,06% à 968,87 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’octroyait 0,23% à 1.247,32 pts.

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses étaient réalisées par SMI (+6,68% à 2.188 DH), Aradei Capital (+4,74% à 549,9 DH), CFG Bank (+3,89% à 168,4 DH), Stroc Industrie (+1,88% à 35,15 DH) et Taqa Morocco (+1,19% à 1.366 DH).





À l’inverse, Atlantasanad (-1,73% à 145 DH) et Minière Touissit (-1,73% à 1.360 DH), Snep (-1,17% à 583 DH), Douja Prom Addoha (-1,08% à 31,95 DH) et Immorente Invest (-0,98% à 93,62 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,59%.

S.L.