GITEX Africa 2024 : CIO Mag lance les African CIO Awards pour célébrer l’innovation numérique

Sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration du Maroc, le média tech panafricain CIO Mag lance la première édition des African CIO Awards (ACA) en marge du GITEX Africa 2024.

Ce concours vise à mettre en valeur le rôle stratégique des Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) dans le développement du continent africain, tant dans le secteur privé que public. Les prix seront remis le 30 mai lors d’une grande soirée de gala à Marrakech en présence de plusieurs ministres africains en charge du numérique.

« L’Objectif des ACA est de mettre en avant les meilleures innovations dans les entreprises, les administrations publiques et les collectivités territoriales, notamment autour des projets de Smart Cities. C’est également l’occasion de célébrer le rôle crucial des DSI dans la transformation numérique de l’Afrique », a expliqué Mohamadou Diallo, Directeur Général de CIO Mag, initiateur de l’événement.

Et d’ajouter : « Cette initiative va au-delà de la reconnaissance de l’excellence dans les projets IT et numériques à impact, en créant de l’émulation dans les projets de modernisation grâce à la digitalisation comme facteur de compétitivité opérationnelle pour les entreprises privées, d’inclusion sociale pour les administrations, mais aussi de gouvernance participative pour les collectivités territoriales suivant un prisme africain, ainsi qu’à favoriser le partage d’expérience à travers des Use case de haut niveau ».





A cette occasion, la ministre Ghita Mezzour, a exprimé sa sincère appréciation à CIO Mag pour « la mise en place des prestigieux ACA, une plateforme dédiée à la célébration de l’innovation, de la créativité et des talents exceptionnels des individus à travers l’Afrique et sa diaspora ». Elle a également souligné que « nous demeurons fermement engagés à libérer tout le potentiel de notre continent sous la direction éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Avec un engagement inébranlable à promouvoir le développement durable panafricain, GITEX AFRICA Morocco joue un rôle essentiel en tant que catalyseur du progrès. C’est avec un grand honneur que nous participons à la reconnaissance des réalisations remarquables des DSI Africains, qui occupent une place cruciale dans la définition du futur numérique de l’Afrique ».

Pour sa part, le représentant officiel de GITEX Africa, Chakib Achour, a déclaré que « les ACA, organisés en marge de GITEX AFRICA et de WORLD FUTURE HEALTH AFRICA, récompensent le leadership et l’innovation dans les domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la HealthTech. Il s’agit d’une formidable occasion de reconnaître et de célébrer les talents africains qui développent des innovations made in Africa, by Africa for Africa ».

Il convient de noter que cette compétition est organisée en partenariat avec le GITEX Africa, l’ADD, Smart Africa, l’AUSIM, l’APEBI avec des critères de sélection qui sont conçus pour distinguer le leadership, l’innovation et la contribution des DSI au développement social et économique du continent.

Ainsi, la cérémonie de remise des prix qui se tiendra en marge du GITEX Africa, offrira aux lauréats de nombreux avantages, notamment une visibilité accrue, des opportunités de réseautage, un partage d’expérience et une promotion de l’excellence. Quelque 300 convives de haut rang y seront réunis, dont 150 DSI des Clubs DSI partenaires.