Bourse de Casablanca: résumé de la semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a évolué en territoire positif durant la semaine du 25 au 29 mars, son indice principal, le MASI, gagnant 0,23% à 13.009,23 points (pts).

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, ont avancé respectivement de 0,14% à 1.058,69 pts et 0,33% à 956,3 pts.





Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 1,02% à 1.118,18 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la chimie a enregistré la plus forte hausse (+11,08%), devant les loisirs et hôtels (+5,75%) et les boissons (+4,61%).

En revanche, le secteur des mines a accusé la plus forte baisse (-2,69%), suivi des transports (-2,64%) et des sociétés de portefeuilles et holdings (-2,05%).

Le volume global des échanges s’est chiffré à près de 941 millions de dirhams (MDH), dont 895,16 MDH réalisés sur le marché central.

Douja Prom Addoha a occupé la première place des valeurs les plus actives avec un volume transactionnel de 109,98 MDH, suivie de Crédit du Maroc (100,37 MDH) et de TGCC (64,94 MDH).

La capitalisation boursière s’est, quant à elle, établie à 671,59 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs, Jet Contractors (+13,36% à 425 DH), SNEP (+11,45% à 555 DH), Aluminium du Maroc (+11,04% à 1.499 DH), Disty Technologies (+10,11% à 254,9 DH) et TGCC (+8,05% à 255 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

A l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Minière Touissit (-10,89% à 1.145 DH), Résidences Dar Saada (-9,59% à 33 DH), Réalisations mécaniques (-8,17% à 94,03 DH), Stroc Industrie (-4,43% à 25,87 DH) et Douja Prom Addoha (-4,19% à 20,6 DH).

S.L