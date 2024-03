La Bourse de Casablanca ouvre ses échanges dans le vert ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert, vendredi, son indice phare, le MASI, s’octroyant 0,13%, à 12.994,01 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, avançaient de respectivement 0,13%, à 1.058,69 pts et 0,09%, à 955,13 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, prenait quant à lui 0,26%, à 1.105,52 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,12%.

S.L.