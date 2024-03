La Marocaine Vie: le trophée RSE, un véritable atout commercial (VIDEO)

« Conformité aux critères ESG, où en sont les entreprises au Maroc ? » C’était le thème de la dernière table ronde organisée par Les inspirations ECO. La table ronde était composée de Abdellah Talib, directeur du Développement durable, Communication et Innovation à Lydec, Taoufik Lachker Hidara, directeur général de la Marocaine Vie, Fatima Zahra El Khalifa, vice-présidente de la Commission RSE à la CGEM, Assia Benhida, Partner Market & ESG Leader Maghreb – PwC Maroc et Mamoun Tahri Joutei, directeur central Intelligence économique & Développement durable Pôle gouvernance & RSE du groupe Bank Of Africa.

Dans l’esprit de l’équipe de la Marocaine Vie, remporter le trophée RSE est une source de fierté, mais leur engagement envers la transparence dépasse largement les distinctions honorifiques. Pour eux, la transparence est bien plus qu’une simple reconnaissance. C’est une philosophie qui influence chaque aspect de leur travail quotidien. Ils ne voient pas la RSE comme une simple obligation, mais comme une chance de faire croître leur entreprise tout en contribuant de manière significative à la société.

«Lorsqu’on aborde la question des coûts, notre approche diffère de celle qui se concentre uniquement sur les dépenses. Pour nous, il s’agit plutôt d’évaluer les opportunités d’affaires que la RSE peut générer. Passer d’une démarche RSE à une démarche d’impact positif sur la société nous ouvre de nouvelles perspectives. Nous observons un nombre croissant d’entreprises, en particulier des PME, qui ont su tirer profit de cette tendance en proposant des produits et services répondant aux attentes croissantes en matière de durabilité». Par exemple, les entreprises qui offrent des produits bios ou recyclables bénéficient souvent d’un avantage concurrentiel sur le marché. Être reconnu comme une entreprise engagée en RSE devient alors un véritable atout commercial.