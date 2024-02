Bourse de Casablanca: l’essentiel du résumé de la semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca au titre de la semaine du 12 au 16 février 2024 :

– Le MASI a progressé de 1,67% à 12.871,28 points (pts).

– Le secteur de télécommunications a enregistré la plus forte hausse (+11,35%) devant le secteur de la santé (+8,66%) et celui de l’immobilier (+3,06%).

– L’indice des distributeurs a accusé la baisse la plus forte (-1,92%), suivi de l’indice de logiciels et services informatiques (-1,36%) et de celui de l’électricité (-0,75%).

– Le volume global des échanges a atteint 911,73 millions de dirhams (MDH).

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 664,59 milliards de dirhams.

– Les plus fortes hausses ont été réalisées par Itissalat Al-Maghrib (+11,35% à 89 DH), Résidences Dar Saada (10,58% à 26,55 DH), Timar (10% à 600 DH), Akdital (+8,66 à 635 DH) et IB Maroc.com (7% à 21,01 DH).

– S2M (-5,26% à 190 DH), Colorado (-3,26% à 45,69 DH), AGMA (-2,74% à 7.300 DH), CTM (-2,32% à 594,8 DH) et Label Vie (-2,25% à 4.348 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

S.L