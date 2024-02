Mobilité électrique : Bamotors Maroc s’allie à FastVolt

Bamotors Maroc, filiale du groupe GBH, et distributeur exclusif des marques KIA et GEELY au Maroc, annonce son partenariat stratégique avec FastVolt, acteur majeur des solutions de recharge pour véhicules électriques. Ce partenariat précurseur symbolise une avancée significative dans la promotion d’une mobilité plus écologique et durable sur le territoire marocain.

FastVolt, porté par Afrimobility, est à l’avant-garde de la révolution énergétique, proposant un accès à des bornes de recharge électrique rapide et semi-rapide à travers un réseau stratégiquement déployé. Les bornes sont déjà présentes dans des lieux tels que les stations-service, les centres commerciaux, les parkings privés et les hôtels, et feront l’objet d’une extension prochaine dans les showrooms KIA et GEELY.

Ce sont les showrooms de Marrakech et de Rabat qui accueilleront les premières bornes de recharge FastVolt en libre-service installées dans le cadre de ce partenariat. À ce titre, tous les utilisateurs de voitures électriques, quelle que soit la marque, pourront venir y recharger leurs véhicules. Cette initiative vise à rendre la recharge électrique encore plus accessible au Maroc.

En tant que catalyseur de la mobilité durable, Bamotors Maroc révolutionne l’électrification en offrant à ses clients une liberté de choix inégalée. Pour chaque véhicule électrique acquis de la marque Kia ou Geely, les conducteurs auront le privilège de choisir entre deux possibilités :

Une recharge personnalisée à domicile ou au bureau, Bamotors Maroc offre l’installation gratuite d’une borne de recharge, donnant aux conducteurs une autonomie sans tracas.

Une offre inédite de deux ans d’abonnement au réseau de bornes de recharge FastVolt entièrement pris en charge par Bamotors Maroc.

FastVolt propose un réseau de bornes de recharge étendu couvrant tout le Royaume, ainsi qu’une application mobile permettant la localisation des bornes les plus proches et le processus de recharge, assurant ainsi une accessibilité maximale aux clients de Bamotors Maroc. La présence de bornes de recharge rapide garantit une expérience utilisateur optimale, répondant à la demande croissante pour une recharge efficace.

Bamotors Maroc marque ainsi une étape cruciale dans la démocratisation de la mobilité électrique au Maroc. Cette alliance avec FastVolt renforce l’engagement de Bamotors Maroc envers un avenir automobile plus propre, durable et accessible.