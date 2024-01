Halieutique : un engagement profond du Maroc envers le secteur en Afrique

En marge du lancement de la campagne scientifique conduite par le bateau scientifique Al Hassane Al Marrakchi de l’INRH au Libéria, Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki a tenu le 27 janvier 2024 des rencontres bilatérales avec Emma Metieh Glassco, Directrice Générale de l’Autorité Nationale des Pêches et de l’Aquaculture du Libéria, Charlotte Daffe, Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime de la République de Guinée et Sidi Tiémoko Touré, ministre des Ressources Animales et Halieutiques de Côte d’Ivoire.

Au cours des échanges, les discussions se sont concentrées sur des aspects cruciaux de la coopération sud-sud, mettant en avant l’expérience réussie du Maroc dans le développement du secteur halieutique. Cette dynamique a donné naissance à une première série de propositions englobant des actions concertées dans des domaines clés tels que la formation maritime, la recherche scientifique, l’échange d’expertise, et le renforcement des capacités des gestionnaires et des opérateurs du secteur de la pêche.

Les pourparlers ont également examiné des initiatives telles que l’organisation de visites d’études dédiées aux hauts responsables en charge de la pêche et de l’aquaculture marine, ainsi que la promotion du partenariat privé par le biais d’échanges de visites entre les opérateurs économiques du secteur de la pêche. Simultanément, une réflexion approfondie a été lancée sur la nécessité d’organiser des sessions de la commission mixte, visant à raviver la coopération halieutique entre les pays. Ces sessions, en tant que moteur essentiel de la relance de la collaboration, seront étroitement surveillées pour garantir la mise en œuvre cohérente et efficace des initiatives convenues.

Le ministre a souligné que la tenue de ces rencontres bilatérales témoigne de l’engagement profond du Royaume du Maroc envers le Continent Africain et de sa volonté d’établir une coopération Sud-Sud durable, permettant de dynamiser le secteur halieutique en tenant compte des enjeux du développement durable du secteur halieutique et de la préservation des ressources marines vivantes et la protection de l’environnement marin.