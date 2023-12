La Bourse de Casablanca débute proche de l’équilibre ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca débutait proche de l’équilibre mardi, son indice phare, le MASI, s’octroyant 0,01% à 12.148,1 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, prenaient respectivement 0,07% à 996,55 pts et 0,08% à 903,28 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, abandonnait 0,27% à 999,87 pts.

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses étaient réalisées par Auto Hall (+1,34% à 67,9 dirhams (DH)), Mutandis Sca (+0,81% à 250 DH), Res Dar Saada (+0,75% à 20,15 DH), Sodep Marsa Maroc (+0,48% à 274,8 DH) et Bank of Africa (+0,38% à 185 DH).

À l’opposé, Delta Holding (-5,12% à 35,76 DH), Colorado (-4,26% à 45 DH), Afma (-1,67% à 1.180 DH), Disty Technologies (-1,42% à 187,3 DH) et Ib Maroc.Com (-1,33% à 20,72 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI a terminé en baisse de 0,29%.

S.L.