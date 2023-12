Stratégie d’investissement: les conseils de nos experts (VIDEO)

Le journal Les ÉCO a organisé la table ronde (Le Cercle des ÉCO) sur le thème «Placements financiers: quelle stratégie d’investissement privilégier ?» Karim El Hnot, directeur général de SogéCapital Gestion, Faiçal Zahlane, directeur général adjoint de La Marocaine Vie, en charge des activités développement commercial et marketing, Ahmed Arharbi, directeur des opérations marchés à la Bourse de Casablanca, et Omar Lahlou, directeur délégué du marché patrimonial chez Société générale Maroc, ont répondu à nos questions. Extrait.

Certains instruments peuvent offrir un rendement intéressant à court terme, tandis que d’autres conviennent mieux à un horizon de placement plus long. Pour naviguer dans cette diversité de produits et de stratégies, l’accompagnement d’un conseiller financier peut être utile. Pour Lahlou, il existe d’autres instruments qui permettent d’obtenir un rendement intéressant tout en respectant un horizon de placement court. Par ailleurs, il est possible d’envisager les produits bancaires, qui restent également intéressants dans la conjoncture actuelle, étant donné la hausse des taux d’intérêt. Pour lui, il est donc important de définir les objectifs et l’horizon de placement avant d’établir un bilan avec le client ou le partenaire. Vidéo.