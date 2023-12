Selma Tazi : “L’excellence est une priorité pour satisfaire nos clients”

Selma Tazi

Responsable management qualité

Wafa IMA Assistance s’engage à fournir une assistance immédiate, empreinte d’empathie et d’écoute active, à ses clients.

Bravo pour ce premier titre ! Comment le vivez-vous ?

Vous avez eu un bref aperçu de notre quotidien, mais j’ai envie de vous dire que ce n’est que le reflet de nos journées. Tous nos clients bénéficient du même traitement. L’utilité de notre métier réside dans notre engagement inébranlable à fournir une assistance immédiate, empreinte d’empathie et d’écoute active. C’est pourquoi j’aimerais saluer et remercier le grand professionnalisme de nos équipes, qui sont la force derrière notre succès, et ce grâce à leur dévouement, leur disponibilité et leur réactivité, pour apporter solution, confort et réconfort 24h/24 et 7j/7. Cette distinction est la récompense de leur engagement et loyauté. Le titre Élu Service Client de l’Année Maroc 2024 est aujourd’hui une grande fierté qui va bien au-delà d’une simple reconnaissance. Nous sommes déterminés à le garder et nous investir davantage, encore et encore, pour être à la hauteur des attentes de nos clients, collaborateurs et partenaires.

C’est un secteur spécial, en matière de service client, dans lequel vous opérez. Comment parvient-on à atteindre ce niveau de performance ?

Depuis sa création en 2011, Wafa IMA Assistance a inscrit la performance dans son ADN. Nous atteignons un tel niveau de performance en mettant en place un système de management qualité, qui agit comme notre baromètre quotidien. La surveillance constante de nos indicateurs nous permet d’ajuster en temps réel nos pratiques pour maintenir des normes élevées. Nous axons aussi nos efforts sur l’amélioration de la satisfaction client en favorisant la proximité, à travers le développement continu de nos canaux de distribution, la gestion efficace de notre réseau de prestataires et un engagement fort envers l’excellence opérationnelle. En parallèle, la culture d’innovation continue nous confère une agilité remarquable, nous permettant de nous adapter aux évolutions dynamiques du secteur et de concevoir constamment des solutions novatrices.

Comment comptez-vous vous maintenir à cette position ?

Notre objectif ultime est de renforcer notre position en tant qu’acteur de référence pour nous hisser au rang de leader du marché de l’assistance, au Maroc et en Afrique. Pour y parvenir, nous sommes à l’écoute attentive de nos clients, anticipons leurs besoins et leur proposons des solutions innovantes. Nous nous efforçons également de maintenir des normes élevées en évaluant régulièrement nos performances, en recueillant des retours clients, et en mettant en place des solutions personnalisées en vue de garantir une prestation de service exceptionnelle. Cela témoigne de notre volonté constante de nous surpasser.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO