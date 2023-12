Auto Hall étend son réseau avec une nouvelle succursale à Kénitra

Poursuivant sa politique de développement du réseau de distribution, Auto Hall inaugure une nouvelle succursale à Kénitra. Située à Avenue Al Qadissia, la succursale, entièrement neuve avec un design futuriste et premier de son genre au Maroc, commercialise une panoplie des produits des marques représentées par le groupe Auto Hall : Ford, Opel, Seres et Nissan ainsi que les services associés.

La succursale Kénitra se distingue par son caractère novateur au sein du parc immobilier du groupe Auto Hall, notamment grâce à son design avant-gardiste. Les showrooms, spacieux et soigneusement aménagés, offrent un cadre idéal pour observer les modèles exposés dans des conditions optimales.

L’ouverture de cette succursale Design est le résultat de nombreuses années de travail acharné et de cumul d’expérience de construction de plus de 60 succursales. Notre objectif est de créer un espace unique où l’esthétique, la technologie et l'innovation se rencontrent pour offrir une expérience automobile exceptionnelle à nos clients.

En plus de l’aspect esthétique, la succursale est également labellisée 3S (Sales, After-Sale Service, Spare Part), ce qui signifie qu’elle propose non seulement la vente de véhicules, mais aussi des services après-vente et des pièces de rechange d’origine. Des équipes commerciales et techniques qualifiées prennent en charge les clients pour la vente, l’entretien, la maintenance et la réparation mécanique de leurs véhicules. Pour le SAV, grâce au partenariat avec les principales compagnies d’assurance, les clients peuvent bénéficier de réparation de leurs véhicules avec prise en charge directe des frais par les assurances.

Cette nouvelle succursale, qui a nécessité un investissement de plus de 74 millions de dirhams, comprend des showrooms, des ateliers mécaniques, ainsi qu’un service des pièces de rechange d’origine. Elle est implantée sur un terrain de 2 479 m2 avec une superficie d’exposition de 1.000 m2 et un service après-vente de plus de 500 m2. Le bâtiment en R+2 avec sous-sol et terrasse accessible offre également des espaces de stockage automobile ainsi qu’un parking client.

Grâce à cette nouvelle succursale, Auto Hall renforce sa présence dans la région de Kénitra et répond au mieux aux exigences de ses clients et partenaires. En plus de créer 35 emplois, la succursale assure la disponibilité d’une grande partie des pièces de rechange d'origine et des services associés des marques commercialisées par le Groupe Auto Hall. Les clients peuvent ainsi bénéficier d’une expérience client complète et de qualité, alliant un design futuriste à des services de haute performance tel que le crédit, la reprise de véhicules d’occasion, l’assurance et la location longue durée.