Filière sucrière : changement stratégique au sein de COSUMAR

Le 30 novembre 2023, MAMDA, MCMA, CIMR, RCAR, le groupe SUCDEN et d’autres investisseurs marocains ont acquis la totalité de la participation du groupe Wilmar dans COSUMAR (30,05% du capital). La transaction, réalisée à 210 dirhams par action sur le marché de bloc, a été finalisée après la levée des conditions suspensives, dont l’approbation du Conseil de la Concurrence.

COSUMAR a enregistré la démission des représentants de Wilmar au sein de son Conseil d’Administration. De nouveaux membres seront bientôt nommés. La cession de la participation de COSUMAR dans Durrah à Wilmar se fera après la levée des conditions suspensives d’ici le 31 janvier 2024. La cession de la participation dans Wilmaco est reportée.

Cette opération, au-delà de son impact économique et social, revêt une importance stratégique. Elle vise à préserver la valeur ajoutée nationale, sécuriser la chaîne d’approvisionnement sucrière et renforcer la stratégie de développement au Maroc et à l’international, contribuant à la protection de la souveraineté alimentaire du Royaume.