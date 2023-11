Kıvanç Tatlıtuğ, ambassadeur de Molfix : une alliance pour le confort des bébés

L’entreprise Hayat Kimya franchit une nouvelle étape stratégique en annonçant une collaboration avec la star turque bien-aimée, Kıvanç Tatlıtuğ « Muhannad » Sous le slogan « Conformable tel qu’un câlin de Maman ». Cette collaboration, en tant qu’ambassadeur de la marque, promet une campagne publicitaire mondiale mettant en avant l’innovation et le confort des produits Molfix.

Hayat Maroc, la filiale locale de l’entreprise internationale Hayat Kimya , quatrième plus grand producteur mondial de couches pour bébés, a annoncé aujourd’hui à Casablanca un partenariat exclusif avec Kıvanç Tatlıtuğ qui devient l’ambassadeur de la marque Molfix.

Cette collaboration représente une étape importante pour renforcer la position de Molfix sur le marché marocain des couches pour bébés. Lors de la cérémonie d’annonce à Casablanca, en présence de Tolga Arslan, Directeur Général Hayat Maroc, Youness Kreim Directeur Marketing et Trade Marketing Hayat Maroc et Hasna Orfi, Brand Manager Hayat Maroc, le directeur général a souligné que « le choix de nommer Kıvanç Tatlıtuğ en tant qu’ambassadeur de la marque Molfix était évident. En tant que jeune père engagé dans le développement sain de son fils, Kıvanç comprend l’importance de prendre soin des bébés et de leur offrir des produits de qualité. Molfix incarne ces valeurs, et Muhannad fait maintenant partie de notre famille ».

Kıvanç Tatlıtuğ, qui s’est fait un nom dans la région MENA, ainsi qu’auprès du public marocain grâce à ses rôles dans des séries turques populaires, fera sa première apparition en tant que famille avec sa femme, la célèbre designer Başak Dizer Tatlıtuğ, dans une publicité télévisée diffusée mondialement. Cette publicité, qui sera diffusée dans huit pays, dont le Maroc et la Turquie, présentera le dernier ensemble de couches pour bébés Molfix, mettant en avant sa « Technologie des canaux » innovante, permettant une absorption plus rapide et une douceur améliorée. Sous le slogan

« Comfy Like Mom’s Hug” »(Conformable tel qu’un câlin de Maman), Molfix exploite les dernières fonctionnalités des couches pour bébés de nouvelle génération. La marque est présente mondialement sur 4 continents avec des installations de production en Algérie, en Égypte, au Pakistan, au Vietnam, au Nigeria et en Turquie.