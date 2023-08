Clôture: la Bourse de Casablanca en baisse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé, jeudi, en baisse, le MASI ayant reculé de 0,19%, à 11.988,62 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,09%, à 972,03 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a cédé du terrain à hauteur de 0,38%, à 898,62 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est replié de 0,08%, à 963,62 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont laissé respectivement 0,2%, à 11.065,41 pts et 0,31%, à 10.045,14 pts.

Au terme de cette journée, 8 valeurs ont été en baisse contre 12 en hausse. Trois valeurs ont clôturé la séance sur une note stable.

Sur le plan sectoriel, le secteur pharmaceutique a enregistré la plus forte hausse (+1,9%), suivi du secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels (+1,81%), et du secteur du transport (+0,93%).

En revanche, l’indice de l’électricité a accusé la baisse la plus forte (-2,79%), suivi de l’indice des loisirs et hôtels (-1,06%), et de l’indice des télécommunications (-0,88%).

Le volume global des échanges a porté sur 36,64 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions portant sur Itissalat Al-Maghrib (5,86 MDH), Akdital (5,79 MDH) et Attijariwafa Bank (5,48 MDH).

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 620,19 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, M2m Group (-3,99% à 696 dirhams (DH)), Cih (-3,17% à 348,5 DH), Aluminium du Maroc (-2,99% à 1.300 DH), Taqa Morocco (-2,79% à 1.115 DH) et Sanlam Maroc (-2,44% à 1.200 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Stroc Industrie (+3,82% à 34,78 DH), S.M Monétique (+3,69% à 174 DH), Bmci (+2,56% à 480 DH), Sothema (+2,13% à 1.199 DH) et Managem (+1,91% à 1.865 DH).

