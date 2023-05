La Renault 5 Prototype s’invite à Roland-Garros

En 2022, Renault est devenu le partenaire premium de Roland-Garros. Pour l’édition 2023, qui se déroulera du 22 mai au 11 juin, la marque imprime son style et son logo dans le tournoi avec notamment la présence du logo Renault sur les filets des cinq courts principaux (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu ainsi que les courts n° 7 et n° 14).

RENAULT 5 PROTOTYPE CÉLÈBRE ROLAND-GARROS

En 2021, le show-car Renault 5 Prototype a marqué les esprits avec sa carrosserie jaune très « Pop ». Et il continue à faire parler de lui avec une nouvelle couleur ! Dans le cadre du partenariat de la marque Renault avec Roland-Garros, celui qui préfigure une figure citadine100 % électrique se pare en effet d’une nouvelle teinte blanc satin métallisé.

Le véhicule rétrofuturiste embarque également de nouveaux attributs à l’instar des Croix de Saint-André, symbole emblématique du stade Roland-Garros, sur les grilles latérales. Un logo rétroéclairé de Roland-Garros vient remplacer l’iconique chiffre 5 qui y était apposé.

Et pour une touche d’élégance, chic et décontractée, les contours de vitres se parent de satin chrome et les jantes de bleu anodisé.

Ainsi revisité, le show-car Renault 5 Prototype préfigure une version Roland-Garros du futur modèle de série qui sera révélé en 2024 !

MISE À DISPOSITION D’UNE FLOTTE ÉLECTRIFIÉE

Renault met à disposition du tournoi de Roland-Garros une flotte de 185 véhicules composée notamment de 90 Mégane E-Tech électrique, 30 Austral E-Tech full hybrid et 20 Nouveaux Renault Espace E-Tech full hybrid.

À l’occasion des 30 ans de Twingo, un modèle ayant séduit plusieurs générations par ses coloris fun et son design attachant, 3 Twingo rétrofitées électriques, développées avec notre partenaire R-FIT, transporteront les fans et invités et pourront ainsi leur permettre de rejoindre l’enceinte du tournoi.

– Twingo Gangsta Crew : directement inspirée de la culture west coast et du hip-hop, cette Twingo rétrofitée est également un hommage inattendu à une tendance automobile décalée des années 90, les lowriders californiens.

– Twingo Top Model : plongez dans les défilés de mode des années 90 avec cette Twingo rétrofitée. Retrouvez les codes des podiums et palaces de l’époque.

– Twingo Y2K : inspirée de la culture boys bands des années 90 et 2000, cette Twingo intègre les codes du tuning.

Les visiteurs qui voudront rejoindre le tournoi d’une façon durable pourront le faire grâce à la

Renault Green Line. L’entreprise de véhicules en autopartage ZITY by Mobilize offrira aux fans la possibilité de se rendre à Roland-Garros et de stationner près du stade sur l’une des places de stationnement ZITY (5 emplacements dédiés).

LES AMBASSADEURS DE LA LIGNÉE RENAULT IMPLIQUÉS

Roland-Garros est l’un des moments majeurs du sport mondial. Un moment annuel très attendu, lors duquel les yeux du monde entier sont tournés vers la porte d’Auteuil pour le seul tournoi du Grand Chelem sur terre battue.

Alors pour cette deuxième année de partenariat, Renault va donner de la puissance à son engagement avec ce nouveau film. La musique originale de « It’s the Most Wonderful Time of the Year » veut interpeller et refléter l’excitation et la joie de vivre qui accompagnent l’ouverture de Roland-Garros.

La terre battue tombe du ciel comme de la neige, recouvrant les rues et les villes du monde entier.

De l’Europe à l’Asie en passant par l’Amérique Latine, joueurs amateurs et professionnels du monde entier célèbrent l’arrivée de la saison de Roland-Garros.

Les ambassadeurs de la lignée Renault se joignent également au film pour célébrer l’évènement : Diede de Groot, Félix Auger-Aliassime et Luca Van Assche se sont prêtés au jeu.

GIVE ME 5 : LES LETS SERONT GAGNANTS

Give Me 5 est le programme de responsabilité sociale de la marque, dédié aux jeunes générations et aux quartiers prioritaires.

Renault renouvelle le « Let Challenge » durant tout le tournoi de Roland-Garros. Chaque fois qu’une balle de service touche le haut du filet avant de tomber dans le camp adverse, Renault allouera 100 € à cette initiative. Lors de Roland-Garros 2022, 161 400 € ont été récoltés, Renault a abondé la cagnotte à 235 000 € et a ainsi permis la création de trois terrains de tennis (à Lyon, Marseille et Grigny).

Après la concrétisation du programme Give Me 5 sur ces trois premiers sites en France et grâce aux trois ambassadeurs de la lignée Renault, l’objectif cette année est d’amplifier le projet, en France avec Luca Van Assche et l’association Fête le Mur.

Le programme est également déployé dans plusieurs pays, au Togo avec Félix Auger-Aliassime, aux Pays-Bas avec Diede de Groot, en Argentine avec Gabriela Sabatini, et au Brésil.

En plus du tennis, le programme Give Me 5 est également développé pour rentre la pratique de la musique et du judo accessible aux jeunes des quartiers prioritaires.

« Nous sommes particulièrement heureux et fiers de renforcer notre partenariat avec Roland-Garros : 75 % de la flotte de véhicules est électrifiée et à la disposition du tournoi, le logo Renault affiché sur le filet des courts, notre projet social et solidaire Give Me 5 qui accélère avec l’appui de nos ambassadeurs et bien entendu l’exposition au grand public de Renault 5 Prototype Roland-Garros, 4EVER Trophy et Nouvel Espace E-Tech full hybrid. Tout cela est la démonstration que Renault se renouvelle et vite », souligne Arnaud Belloni, Directeur global marketing de la marque Renault.

3 VÉHICULES EN PREMIÈRE POUR LE GRAND PUBLIC

Durant tout le tournoi, Renault disposera d’un stand dans les allées de Roland-Garros. Les spectateurs pourront découvrir les deux show-cars Renault 5PrototypeRoland-Garros et 4EVER Trophy ainsi que Nouveau Renault Espace E-Tech full hybrid et Austral E-Tech full hybrid.

Renault 5 Prototype Roland-Garros : Ce show-car, qui préfigure une version Roland-Garros de la future R5 électrique sera présenté pour la première fois au public lors du tournoi parisien.

4EVER Trophy aux couleurs de la 4 L de 1962 : 4EVER Trophy revisite la fameuse teinte Bleu Ile de France apparue en 1962 sur la Renault 4. 4EVER Trophy inaugurera sa nouvelle teinte au grand public pour la première fois lors du tournoi de Roland-Garros. Et pour rehausser son design sophistiqué et technologique, des touches jaune fluorescent apparaissent sur les sangles de galerie, le bouclier, les ressorts d’amortisseur et les emblèmes de roues.

Ce clin d’œil étincelant aux balles de tennis de Roland-Garros souligne l’esprit baroudeur du show-car et les principaux traits de caractère de la voiture originale.

Nouvel EspaceE-Tech full hybrid : L’ADN de l’Espace, nouvelle génération. Le nouveau grand SUV 5 ou 7 places de Renault avec sa motorisation E-Tech full hybrid 200 chevaux sera visible pendant les 3 semaines du tournoi sur le stand Renault.