Lancement d’«Impact Network», réseau de leaders de l’innovation sociale et territoriale des pays du Sud

De la rencontre des leaders de l’innovation sociale et territoriale dans les pays du Sud est né, à Casablanca, le réseau global «Impact Network». Sa mise sur orbite est prévue les 15, 16 et 17 mai 2023, avec la tenue de son 1er «Meet-up» annuel, sous le thème: «Quand le patrimoine et la technologie se croisent».

Autour de l’invité de marque de cette première édition, Navi Radju, ce sont pas moins de 50 leaders qui vont partager leurs expériences autour de l’économie frugale, de la régénération, des territoires et des solutions innovantes par et pour les gens.

Créé à l’initiative de l’association «Maroc Impact» et ses partenaires, «Impact Network» ambitionne la massification de l’impact social, économique, culturel, technologique et environnemental, en réunissant des leaders à impact, désirant libérer le potentiel des territoires et de l’humain.

Ce 1er Meet-up annuel s’articule autour de plusieurs activations, dont une conférence qui sera tenue le 16 mai 2023 à la salle du Technopark de Casablanca, en partenariat avec Orange et l’Ausim, et une exploration immersive au sein de «Muhub», l’espace d’expérimentation et d’innovation sociale, développé par l’association «Maroc Impact» dans le centre historique de Casablanca, (avec le second espace de valorisation et commercialisation Al Makane) dans le cadre du projet «Genious Medina».

Positionné sur le partage des solutions innovantes par les leaders du Sud, «Impact Network» réunit des acteurs publics, privés et du tiers secteur capables d’assurer la mise en œuvre de projets d’innovation sociale en mettant en place des écosystèmes territoriaux 3P (Public/Privé/People).

«Dans un contexte économique à bout de souffle, l’économie à impact, cette économie de proximité, permet la participation positive Bottom-Up, tout en contribuant à réinventer des modèles soutenables et à favoriser le changement d’échelle d’acteurs du développement. C’est un véritable pilier de transformation de nos territoires et elle parvient à donner à chacun la possibilité de s’impliquer directement et efficacement dans le jeu économique, pour des résultats aussi bien collectifs qu’individuels», souligne Ghizlaine Maghnouj Elmanjra, présidente et fondatrice de Maroc Impact, qui ajoute : «Cette vision fonctionne à l’ancienne Médina de Casablanca, avec Genious Medina et ses 300 bénéficiaires, sur fond de réelle régénération économique de ce territoire, avec la participation du public, du privé et des citoyens. D’autres acteurs font des choses formidables au Maroc et dans les pays du Sud. Cette ingénierie va, à présent, avec le réseau Impact Network, prendre plus d’ampleur pour tenter une massification d’envergure, particulièrement auprès des parties prenantes du secteur public».

C’est dans cet esprit qu’intervient la participation de Navi Radju à ce premier Meet-up de «Impact Network». Chercheur franco-américain aux origines hindoues en innovation et leadership, il a été Fellow à la Judge Business School de l’Université de Cambridge (RU), et vice-président de Forrester Research, un cabinet de conseil et de prospective technologique à Boston (EU).

En 2021, Navi a été classé par Thinkers50 parmi les 50 penseurs les plus influents en management au monde. En 2013, Navi a remporté le prestigieux Prix Thinkers50 Innovation Award, décerné à un penseur en management qui redéfinit notre façon de penser et de pratiquer l’innovation. Il a également intervenu à la conférence TED Global 2014 sur l’Innovation Frugale (+2 millions de vues).

Co-auteur du Guide de l’Innovation Frugale, ainsi que du best-seller international «L’Innovation Jugaad» (plus de 200,000 exemplaires vendus dans le monde) et «Donner du Sens à L’Intelligence: Comment les leaders éclairés réconcilient business et sagesse» (préfacé par Matthieu Ricard). Conférencier très recherché et largement cité dans les médias français et internationaux, il est né et a été élevé à Pondichéry, en Inde. Il a étudié à l’Ecole Centrale Paris et à la Yale School of Management (EU).